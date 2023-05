Steam Deck: Valve citata in giudizio per la console portatile e i dispositivi VR

Valve è stata citata in giudizio da Immersion per la violazione di alcuni brevetti che coinvolgono Steam Deck e buona parte del suo ecosistema VR, tra cui l'apprezzato Half-Life: Alyx. A quanto pare il colosso americano del digital delivery avrebbe utilizzato le tecnologie di Immersion senza autorizzazione.

Per chi non avesse mai sentito parlare di Immersion, si tratta di un'azienda che negli anni ha accumulato numerosi brevetti per le tecnologie di feedback aptico, la cosiddetta "vibrazione". In passato ha citato in giudizio praticamente tutti i produttori di hardware da gioco tra cui Microsoft e Sony.

In questo caso, Valve avrebbe violato i brevetti 7336260, 8749507, 9430042, 9116546, 10627067, 10665067 e 11175738. La compagnia ha richiesto i danni, il pagamento delle royalties e un'ingiunzione contro Valve nella denuncia fatta presso la corte federale di Washington.

Sony e Microsoft, d'altro canto, utilizzano i loro sistemi tattili sotto licenza a seguito delle cause con Immersion. Lo stesso vale per Apple, Google e Fitbit mentre la causa con Meta è ancora in corso. Nintendo non ha mai dovuto affrontare una causa con Immersion, ma anche la casa giapponese paga una licenza per Switch.

Nel caso di Sony e Microsoft, la citazione in giudizio fu dovuta ai tradizionali motori per la vibrazione che utilizzano un peso oscillante eccentricamente. Valve, invece, utilizza i cosiddetti motori LRA (Linear Resonant Actuators), ma pare che anche in questo caso la proprietà intellettuale appartenga a Immersion. D'altronde, si tratta dei medesimi sistemi utilizzati per il DualSense di Sony e su Nintendo Switch.

Effettivamente, i brevetti linkati sopra sembrano coprire non solo la tecnologia, ma anche ogni sua variante, il che significa che con tutta probabilità anche Valve dovrà sottostare al pagamento delle royalties. In ogni caso, questo non dovrebbe rappresentare un grosso problema dato che le vendite di Steam Deck hanno superato le aspettative della stessa Valve.