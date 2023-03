Starfield, data di uscita: il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S

Bethesda ha annunciato che Starfield uscirà il 6 settembre 2023. La data di uscita ufficiale di Starfield è stata svelata con un nuovo trailer, seguito da un messaggio speciale del Game Director Todd Howard.

La software rimanda per maggiori dettagli allo "Starfield Direct" del prossimo 11 giugno, "l'occasione perfetta per dare uno sguardo dietro le quinte di Bethesda Game Studios, e alla sua nuova grande avventura".

"Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell'umanità".

Inizialmente Starfield era previsto per l'11 novembre 2022, ma Bethesda decise di spostarne la data di uscita alla "prima metà del 2023". La nuova data, tuttavia, fissa il debutto nella seconda metà dell'anno. La speranza è che il tempo extra serva a presentare un prodotto di qualità elevata, non solo nei contenuti ma anche nell'ottimizzazione e nel comparto tecnico.

Starfield arriverà in esclusiva su Xbox Series X|S e PC, e al "day one" sarà disponibile su Xbox Game Pass.