Star Wars Squadrons: requisiti hardware per la versione VR e non

Star Wars Squadrons sarà un titolo di dogfight nello spazio in prima persona che si concentrerà sul multiplayer e sulle battaglie 5v5. Una sorta di Battlefield in chiave Star Wars e spaziale con una campagna single player che introdurrà alle regole e al funzionamento del gioco. La storia si ambienterà durante gli ultimi giorni dell’Impero Galattico e l’ascesa della Nuova Repubblica dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Star Wars: Squadrons uscirà il 2 ottobre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Origin e Steam, ed Epic Games Store. Sarà fruibile tramite realtà virtuale su PlayStation 4 e PC con supporto cross-play.

Requisiti hardware Star Wars Squadrons

Requisiti minimi non VR

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Ryzen 3 1300X / Intel i5 6600k

RAM: 8GB

Scheda video: Radeon HD 7850 / GeForce GTX 660

DirectX: Versione 11.1

Spazio su disco: 40GB

Requisiti consigliati non VR/Minimi VR

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Ryzen 7 2700X / Intel i7-7700

RAM: 16GB

Scheda video: Radeon RX 480 / GeForce GTX 1060

DirectX: Versione 11.1

Spazio su disco: 40GB

Requisiti consigliati (VR)

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Ryzen 7 2700X / Intel i7-7700

RAM: 16GB

Scheda video: Radeon RX 570 / GeForce GTX 1070

DirectX: Versione 11.1

Spazio su disco: 40GB

In Star Wars Squadron torneranno gli iconici X-Wing e Tie Fighter, così come altri tipi di nave spaziale ovviamente provenienti dall'immaginario di Star Wars. C'è anche la modalità Fleet Battle, che si svolgerà in varie fasi e richiederà coordinazione fra i cinque piloti che comporranno ciascuna delle due flotte fino al raggiungimento e alla distruzione della base nemica.

Ci sarà un sistema di progressione, che permetterà di potenziare le navi adattandole allo stile di gioco preferito, così come una componente puramente estetica, tra decalcomanie, skin e altro, consentirà una personalizzazione integrale sia del pilota che del proprio veicolo.

Si combatterà su alcuni pianeti e luoghi canonici dell'immaginario di Star Wars, come Yavin Prime (una delle sue lune ha ospitato la famosa base dei ribelli da cui è partito l'attacco alla prima Morte Nera), Esseles, Scalo di Nadiri, Sissubo, Galitan e Abisso di Zavian.

Per quanto riguarda la campagna single player, che sarà introduttoria rispetto alle meccaniche di gioco, vedrà i giocatori impersonare due piloti, uno della Titan Squadron imperiale, e uno della Vanguard Squadron della Nuova Repubblica. Le due squadre vanteranno precise caratteristiche e avranno un proprio comandante, Terisa Kerrill per la Titan e Lindon Javes per la Vanguard.