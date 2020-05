Star Citizen è giocabile gratuitamente fino al 2 giugno

Un gioco che ha richiesto fondi per oltre 280 milioni di dollari, e che adesso è giocabile gratuitamente. Fino al 2 giugno, perlomeno, e solo per sezioni di gioco limitate. Ma può essere comunque un'occasione unica per valutare il titolo spaziale di Cloud Imperium Games.

Tutto ciò che occorre fare è registrare un account e scaricare il client di gioco: poi sarà possibile giocare gratuitamente per tutta la durata dell'evento. Durante la Invictus Launch Week sarà possibile provare alcune delle navi spaziali dell'immaginario di Star Citizen, di varie dimensioni e caratteristiche.

Una volta registrati, dovrete semplicemente scaricare e installare Star Citizen. Di seguito i requisiti hardware:

Requisiti minimi

OS: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10

CPU: Quad-core o superiore

GPU: DirectX 11 con 2GB di RAM

Memoria: 16GB

Storage: 60GB

Requisiti raccomandati

OS: Windows 10

CPU: Quad-core o superiore

GPU: DirectX 11 con 4 o più GB di RAM

Memoria: 16 o più GB DDR4

Storage: 60GB

Per altri dettagli sull'iniziativa e per il programma delle dimostrazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Star Citizen. Per tutti i dettagli sul gioco consultate il nostro speciale.