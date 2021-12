Sony PlayStation, dirigente licenziato con l'accusa più infamante

George Cacioppo, Senior Vice President of Engineering di Sony, è stato licenziato dal gigante dell'elettronica di consumo dopo essere apparso in un video pubblicato da un'associazione anti-pedofilia.

Cacioppo, stando all'associazione People v. Preds che cerca di scovare presunti pedofili, avrebbe cercato di organizzare un incontro sessuale con un ragazzo di 15 anni, impersonato però dai membri dall'associazione. Secondo quanto raccontato da People v. Preds, l'uomo che sostengono sia Cacioppo - identificato dall'alias "Jeff" - avrebbe parlato con il "falso giovane" sul sito d'incontri Grindr e concordato un incontro a casa di Jeff nel cuore della notte.

Il video mostra un inviato dell'associazione che si avvicina a una casa e saluta un uomo di nome "Jeff", il quale apre la porta indossando una maglietta con il logo PS5, prima rientrare subito dopo le accuse da parte del cameraman e aver capito di essere stato smascherato.

È bene precisare che il filmato non mostra crimini, ma People v. Preds ha pubblicato una serie di screenshot che dettagliano le modalità dell'incontro e che includono un presunto selfie di Cacioppo che indossa la stessa maglietta che "Jeff" ha nel video. "Siamo a conoscenza della situazione e il dipendente in questione è stato licenziato", ha dichiarato Sony al sito CNET.

People v. Preds ha spiegato al sito Kotaku che il motivo per cui queste informazioni sono state diffuse pubblicamente, anziché consegnarle direttamente alle autorità, si deve al fatto che le forze di polizia non lavorano con "gruppi come noi. È allora che Internet prende il sopravvento". People v. Preds ha poi fatto sapere di aver consegnato le prove in loro possesso alle autorità.