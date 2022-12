Sifu arriverà anche su Steam e Xbox nel 2023 con la nuova modalità Arena gratuita

Lanciato lo scorso febbraio sulle piattaforme PlayStation e su PC tramite Epic Games Store, Sifu è stato uno dei giochi indie più apprezzati del 2022. Tra pochi mesi, l'originale fighting game sviluppato da Sloclap sbarcherà finalmente sulle console Xbox e, per la gioia di molti utenti, anche sul marketplace di Steam. Con il secondo lancio del gioco arriverà anche una modalità nuova di zecca intitolata 'Arenas', che sarà disponibile gratuitamente per tutti.

Sifu su Steam, Xbox One e Xbox Series X dal marzo 2023

Ad aprile, Sloclap aveva condiviso la prima roadmap dedicata a Sifu: in quest'occasione il team francese aveva annunciato di voler espandere il gioco con nuove meccaniche, tra cui un sistema di punteggio avanzato (rilasciato in estate) e un editor di replay (autunno) che permette agli utenti di realizzare delle clip con gli scontri più spettacolari. Tuttavia, manca ancora una grande novità all'appello: la modalità Arena, prevista per la stagione invernale.

Le ultime notizie da Sloclap arrivano tramite le pagine di IGN US: Arena sarà disponibile dal prossimo marzo. Il primo trailer dedicato alla nuova game mode è stato condiviso poche ore fa dalla testata americana, il che ci permette di dare uno sguardo alle novità che saranno introdotte con il prossimo aggiornamento gratuito. Nello stesso periodo arriveranno anche le nuove versioni di Sifu realizzate per Xbox One e Xbox Series X/S, insieme alla versione per Steam.

"Completando con successo le arene si sbloccherà progressivamente un'enorme gamma di modificatori, che raddoppia la mole contenutistica del gioco e aggiunge mosse alternative allo stile Kung Fu del nostro protagonista. Completando le nuove sfide di Arena si sbloccheranno anche nuovi trucchi e nuovi abiti esclusivi", ha dichiarato Sloclap ai microfoni di IGN.

Ribadiamo che Arena sarà gratuita per tutti i giocatori di Sifu che scaricheranno l'aggiornamento previsto per marzo 2023. Da quel momento, Sifu sarà disponibile per PC (Epic Games Store, Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One.