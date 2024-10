Sì, Horizon Zero Dawn Remastered richiede un account PSN e no, non potete acquistare la versione precedente

Horizon Zero Dawn Remastered richiederà un account PSN per la campagna single player anche su PC. Non si è fatta attendere l'ira dei giocatori su Steam per una manovra che già per altri titoli dei PlayStation Studios non aveva convinto.

Sony non accenna ad arrendersi e dopo le polemiche scatenate da God of War Ragnarock, impone l'iscrizione al PSN anche per giocare alla campagna single player di Horizon Zero Dawn Remastered.

Tuttavia, in questo caso vi è una differenza rispetto all'ultima avventura di Kratos che ha dato spunto per nuove polemiche. A poche settimane dall'annuncio della nuova rimasterizzazione, Sony ha rimosso Horizon Zero Dawn Complete Edition da Steam ed Epic Games Store. Il titolo, in realtà, è ancora presente nel catalogo, ma non può essere acquistato.

L'edizione precedente non richiedeva obbligatoriamente un account PSN e adesso l'impossibilità di acquisto ha scatenato l'ira degli utenti. Sono fioccati su Steam, infatti, i post di lamentela nei confronti di una manovra mal digerita e che già in passato non aveva convinto, anzi tutt'altro.

La prima volta che Sony ha provato a imporre un account PSN è stato con Helldivers 2, un live-service dal successo inaspettato anche su PC. Tuttavia, in seguito alla furia manifestata dagli utenti, la società ha fatto marcia indietro. Lo stesso avvenne con Ghost of Tsushima, dove l'account PSN è necessario solo per le modalità multiplayer, ma Sony ha provveduto ugualmente a rimborsare gli utenti residenti nei paesi in cui il servizio non è disponibile.

L'ultimo a scatenare la polemica è stato God of War Ragnarock, titolo che non dispone di alcuna modalità multiplayer, ma richiede l'accesso a PSN anche per giocare la campagna. Non è trascorso molto tempo, però, prima che i modder consentissero di accedere al gioco anche in assenza della connessione a PSN.

In conclusione, Horizon Zero Dawn Remastered è solo l'ultimo dei numerosi tentativi di Sony di acquisire nuovi utenti per il suo servizio. Difficile dire quale sarà la scelta di Sony di fronte all'ennesima reazione negativa, ma probabilmente, come per God of War, saranno i modder a metterci una pezza.