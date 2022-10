Shadow: disponibile il Power Upgrade per giocare in cloud con AMD EPYC e NVIDIA RTX

Un mese fa, Shadow ha debuttato in Italia portando il suo servizio di cloud computing dedicato principalmente agli appassionati di videogiochi. La compagnia guidata da Octave Klaba, fondatore di OVHcloud, vuole proporre "la piattaforma cloud definitiva per i giocatori" e, a tale scopo, da oggi offre una nuova opzione che consente agli utenti di giocare via cloud con prestazioni elevate. Il Power Upgrade è ora disponibile all'acquisto per gli abbonati di Shadow PC.

Shadow Power Upgrade per il cloud gaming senza compromessi

Poche ore fa è stata lanciata la nuova configurazione di Shadow PC per tutti i clienti che hanno effettuato il pre-ordine del Power Upgrade. Con quest'ultimo, Shadow può offrire ai suoi abbonati l'accesso a un potente PC equipaggiato con le ultime tecnologie. In dotazione c'è un processore AMD EPYC 7543P, affiancato da una scheda NVIDIA RTX A4500 - soluzione dedicata principalmente ai professionisti - e dal pieno supporto alle connessioni Gigabit.

Per riassumere, al lancio il Power Upgrade di Shadow può offrire:

Una CPU AMD EPYC 7543P con 4 core e 8 thread

La potenza di una GPU di fascia alta, con una NVIDIA RTX A4500 (equiparabile a una scheda NVIDIA GeForce RTX 3070)

16GB di RAM

Connessione in fibra integrata da 1Gbps

Come specificato dalla compagnia nel comunicato ufficiale, in futuro verranno implementate altre schede video fornite dai partner di Shadow, ovvero da NVIDIA e AMD.

Il Power Upgrade veniva offerto tramite pre-ordine al prezzo di 14,99€ al mese, da aggiungere alla quota base prevista dall'abbonamento mensile di Shadow PC (29,99€/mese). Al momento c'è un numero limitato di slot per acquistare e accedere al Power Upgrade, ma Shadow promette maggiore disponibilità per il mese di novembre - maggiori dettagli verranno condivisi online.

"Sono passati quattro anni dall'ultima volta che abbiamo proposto una nuova configurazione a causa di carenze di componenti e altri problemi. La pubblicazione del Power Upgrade è il simbolo del nuovo capitolo in cui Shadow sta per entrare: vogliamo offrire nuovi prodotti, nuove funzionalità e soddisfare tutte le aspettative dei nostri clienti [...]", ha dichiarato Eric Sèle, CEO di Shadow.