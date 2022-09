Secretlab incontra Fortnite: ecco la sedia Battle Bus Edition dedicata al gioco di Epic

Da sempre specializzata nella produzione di sedie da gaming, Secretlab vanta numerose collaborazioni con i più grandi brand dell'industria videoludica. Troviamo infatti un'ampia gamma di modelli dedicati a League Legends, così come sedie personalizzate con i colori e i loghi di The Witcher, Cyberpunk 2077, World of Warcraft, Assassin's Creed e non solo.

Oggi un altro importante nome si aggiunge al portfolio di Secretlab: parliamo di Fortnite. Dalla partnership con Epic Games nasce una nuova sedia che richiama l'irriverente stile cartoonesco del battle royale e che propone le apprezzate novità della serie TITAN Evo 2022.

Arriva la TITAN Evo 2022 Fortnite Battle Bus Edition

Nella nostra recensione dedicata alla 'top di gamma' di Secretlab, avevamo lodato la TITAN Evo 2022 per le sue innovative funzionalità, per l'ergonomia e l'elevata resistenza. Tuttavia, è soprattutto sul fronte estetico che la soluzione di Secretlab si distingue dalla concorrenza, complici anche le numerose opzioni di personalizzazione. Da oggi è dunque possibile acquistare un'edizione dedicata a Fortnite, la Battle Bus Edition, progettata dai designer di Epic Games e Secretlab.

Osservando la sedia non si può fare a meno di notare l'illustrazione dell'iconico bus di Fortnite, ricamata sullo schienale. La sedia è rivestita in similpelle ibrida (Secretlab NEO) e presenta ulteriori ricami che restituiscono un effetto pop-art. Il colore scelto da Secretlab e Epic Games è un viola scuro che ricorda la temibile Tempesta della modalità Battaglia Reale.

Oltre alla Battle Bus Edition, Secretlab ha realizzato tre modelli personalizzati per il suo cuscino lombare in memory foam, acquistabile separatamente. I cuscini della Fortnite Collection, ricoperti in velluto e pieni di denso memory foam di alta qualità, sono ispirati ad alcuni dei personaggi più eccentrici del gioco: Peely, Leader della Squadra delle Coccole e Lama.

"Fortnite è famoso per le sue collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti del gaming e

della cultura pop, ed è incredibile entrare a far parte di un elenco così epico", racconta Alaric Choo, co-fondatore e Responsabile della Strategia di Secretlab. Choo prosegue: "Con i designer di

Epic Games abbiamo provato molti stili artistici prima di arrivare al design finale. Combinato con

gli elementi di Fortnite preferiti dagli appassionati, ora i giocatori potranno combattere

comodamente per raggiungere la Vittoria Reale".

Come gli altri modelli della serie TITAN Evo 2022, la sedia Fortnite Battle Bus Edition è disponibile nelle taglie Small, Regular e XL. Per i giocatori di Fortnite, nell'acquisto della sedia è incluso un codice digitale per lo sblocco della pellicola 'Chipset' all'interno del gioco.

Il prezzo di partenza per la sedia Battle Bus Edition è 674 euro per le taglie Small e Regular - per il modello XL il prezzo sale a 724 euro. Ogni cuscino lombare personalizzato della Fortnite Collection (disponibile in preordine) viene invece venduto a 59 euro.