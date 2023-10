Samsung e Riot Games: una full immersion nel gaming a Lucca Comics & Games

Samsung Electronics Italia ha annunciato che parteciperà a Lucca Comics & Games 2023, la principale manifestazione europea a fumetti, giochi, cinema e videogames, in programma a Lucca dall'1 al 5 novembre. La multinazionale coreana, in collaborazione con Riot Games, metterà a disposizione degli appassionati di gaming l'intero PalaTagliate di Lucca che per l'occasione si trasformerà in un'area interamente dedicata al mondo dei videogiochi.

Il palazzetto, rinominato “Riot Stadium Powered by Samsung”, ospiterà tornei, sfide tra giocatori professionisti e amatoriali oltre a numerosi eventi pensati per coinvolgere i visitatori. All'interno dello spazio firmato Samsung, i fan potranno sfidarsi ai titoli più famosi di Riot Games come League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics utilizzando gli ultimi dispositivi della multinazionale tra cui Galaxy S23 Ultra e Galaxy Tab S9.

“Il gaming è da sempre un settore fondamentale per Samsung e attraverso il concetto di 'Embrace Your Game' possiamo garantire un'esperienza di gioco multipiattaforma" ha dichiarato Emanuele De Longhi, Head of Marketing Communication & Media di Samsung Electronics Italia.

Protagonisti dell'area gaming targata Samsung saranno anche i monitor Odyssey G4 Neo G4, perfetti per i tornei ufficiali, e Odyssey Ark, lo schermo gaming curvo da 55 pollici con funzionalità multi-view. Spazio anche all'intrattenimento con la TV Neo QLED 4K QN90C per una visione incredibilmente nitida e coinvolgente e con la soundbar HW-Q800B per un audio dinamico e avvolgente.

I visitatori potranno inoltre scoprire il gaming in cloud grazie a Samsung Gaming Hub, la piattaforma integrata in Smart Monitor e Smart TV Samsung che permette di accedere a oltre 3000 giochi tra classici intramontabili e novità. Ospiti d'eccezione i Morning Stars, il team eSports di Samsung, che si esibirà in una partita live coinvolgendo il pubblico in appassionanti sfide utilizzando i titoli di punta di Riot Games.

"Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco Samsung in uno dei progetti più ambiziosi che Riot Games abbia pensato per l'Italia" ha dichiarato Carlo Barone, Supervisor Brand Management Italy di Riot Games. Una collaborazione che ha permesso di creare un'esperienza coinvolgente per tutti gli appassionati di videogiochi.