Ripresa Rapida? Portarlo su Windows 11 è difficile, ma Microsoft ci sta pensando

L'arrivo di ROG Ally sul mercato ha messo in evidenza alcuni limiti di Windows 11 quando impiegato con piattaforme pensate appositamente per giocare. A quanto pare, queste criticità stanno spingendo Microsoft a rivedere l'esperienza di gioco desktop aggiungendo nuove funzionalità tra cui Ripresa Rapida.

Quest'ultima è una delle funzioni più apprezzate su Xbox, poiché consente in un attimo di riprendere il gioco esattamente da dove avevamo interrotto. In sostanza, la console "scatta una foto" dello stato del titolo in modo che la sospensione abbia un impatto minimo sulle prestazioni. Quando il gioco viene avviato nuovamente, verrà ripristinato il punto esatto in cui era stato interrotto.

"Come pensiamo di integrarla (ROG Ally) nella piattaforma Windows? Uno degli obiettivi è semplificare la ripresa immediata (del gioco) esattamente da dove si era interrotto, passando dal PC a una sessione già pronta su questo tipo di dispositivo" ha dichiarato Roanne Sones, responsabile dei dispositivi Xbox.

Tuttavia, già su Xbox l'implementazione è stata piuttosto complessa e ha richiesto oltre due anni di lavoro. Per eseguire questa funzione, infatti, la console sfrutta tre sistemi operativi eseguiti contemporaneamente. Per far funzionare Ripresa Rapida, due di questi vengono messi in ibernazione.

Il problema, nel caso dei PC, è che il sistema operativo a disposizione è uno soltanto. Inoltre, pare indispensabile la collaborazione da parte degli sviluppatori che dovrebbero integrare la funzione nei propri giochi. D'altro canto, anche su Xbox non è compatibile con l'intera libreria e viene gestita in modo diverso a seconda del titolo.

Ad ogni modo, la strada per l'introduzione della funzionalità anche su PC sembra essere piuttosto lunga, ma potrebbe non essere l'unico cambiamento a cui Microsoft sta puntando. ASUS pare aver ispirato l'azienda a rendere anche la piattaforma Windows accessibile e immediata come una console in ambito videoludico.