Resident Evil 4: Capcom annuncia la data di uscita per iPhone 15 Pro, iPad e Mac

Aveva stupito il pubblico del penultimo keynote di Apple, quello dedicato alla nuova gamma di iPhone 15: tra poche settimane Resident Evil 4 approderà ufficialmente sulla versione Pro dell'ultimo 'melafonino', ma anche su alcuni modelli di Mac e iPad.



Capcom ha infatti svelato la data di uscita del remake del quarto capitolo, già rilasciato su PC e sulle console di ultima e penultima generazione lo scorso marzo.

Resident Evil 4 arriva il 20 dicembre sui device Apple

Come ha dichiarato Capcom nel comunicato ufficiale, Resident Evil 4 arriverà "sui più recenti dispositivi Apple" il 20 dicembre 2023. I device compatibili sono innanzitutto i nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, entrambi equipaggiati con il potente A17 Pro, e gli iPad e Mac dotati di chip M1 (o successivo). Questa versione di Resident Evil 4 includerà anche Separate Ways, acclamata espansione che segue le vicende di Ada Wong, coinvolta "in una missione segreta che amplia l'avventura e presenta nuove emozionanti meccaniche di gioco".

Resident Evil 4 per iPhone, iPad e Mac è già disponibile per il pre-ordine sull'App Store. Specifichiamo che la pagina ufficiale del gioco riporta ancora la vecchia data di uscita e, dunque, non è stata ancora aggiornata con la release date appena annunciata.

Dal prossimo 20 dicembre, il gioco completo potrà essere scaricato tramite un unico acquisto, ma gli utenti avranno anche la possibilità di provare "una piccola porzione del viaggio da incubo di Leon S. Kennedy" tramite una demo scaricabile gratuitamente. Con quest'ultima, Capcom vuole offrire ai giocatori la possibilità di testare il comparto grafico e, dunque, le sorprendenti prestazioni di Resident Evil 4 su questi device. La presentazione del gioco al keynote di Apple aveva rivelato performance sorprendenti su iPhone: questo risultato è stato ottenuto grazie alla versatilità del RE Engine di Capcom, ma anche - e soprattutto - tramite il supporto a MetalFX, tecnica di upscaling sviluppata dal colosso di Cupertino per i processori Apple Silicon.

Le funzionalità di upscaling di MetalFX sono disponibili anche in Resident Evil Village, ottavo capitolo della serie survival horror e primo gioco del franchise ad approdare sui dispositivi Apple. Abbiamo già effettuato una prova di RE Village su iPhone 15 Pro, individuando i principali pregi e difetti della conversione mobile di quest'altra produzione tripla-A.

Come Resident Evil Village, anche Resident Evil 4 potrà essere giocato sia utilizzando i tradizionali controlli touch a schermo (su iPhone e iPad) sia abbinando un controller esterno; su Mac si potrà giocare comodamente con mouse e tastiera. Resident Evil 4 include inoltre il supporto per l'acquisto universale e per la progressione incrociata tra iPhone, iPad e Mac.