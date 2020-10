Remote Play da PlayStation 5 a PC: ecco come funziona, e a quale risoluzione

PS Remote Play è un supporto che permette di accedere alle console PlayStation da remoto, in presenza di una connessione Wi-Fi. Esistono le app per i dispositivi portatili e per i PC, il cui recente aggiornamento rivela come funzionerà il supporto quando PlayStation 5 sarà finalmente in circolazione.

La risoluzione massima non cambierà rispetto al supporto di Remote Play per PS4 Pro, ovvero 1080p. Una bella notizia per gli appassionati, non scontata, perché inizialmente Remote Play si limitava a fornire un flusso di immagini in streaming a 720p. Successivamente, la risoluzione è stata comunque portata a 1080p anche per PS4 Pro.

Nel caso di connessioni poco performanti, sarà possibile retrocedere fino a 360p o 540p nel tentativo di preservare l'integrità dell'azione di gioco. Non ci sarà, invece, l'opzione per poter scegliere il frame rate, che nel caso di PS4 Pro può essere di 30 o di 60 frame per secondo. Evidentemente, sarà l'app a scegliere in autonomia in funzione del tipo di gioco.

In presenza di un monitor o televisore HDR, invece, si potrà godere del supporto HDR, assente nella precedente generazione. Bisognerà installare HEVC Video Extension su Windows per poter beneficiare del supporto. Infine, Remote Play per PS5 supporterà sia i controller di nuova che di precedente generazione, ovvero DualSense e DualShock 4, l che conferma che il nuovo DualSense sarà compatibile anche con il PC.