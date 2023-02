Remedy assicura: Alan Wake 2 è già giocabile dall'inizio alla fine

Lo sviluppatore finlandese Remedy ha dichiarato che Alan Wake 2 è ora in "piena produzione" e già giocabile dall'inizio alla fine. A margine dei risultati finanziari, la software house ha dichiarato: "Il gioco presto avrà tutti i contenuti al loro posto ed è giocabile dall'inizio alla fine". La prossima fase di sviluppo prevede la rifinitura del gioco per il lancio.

"Alan Wake è un marchio unico che ha un alto valore per l'azienda oggi", ha dichiarato Remedy. Alan Wake 2 è finanziato e pubblicato da Epic Games, che ha sostenuto economicamente la creazione di Alan Wake Remastered. Quest'ultimo, secondo la casa finlandese, non ha ancora generato profitti, perciò Remedy non ha ricevuto royalty perché "Epic Games Publishing non ha ancora recuperato i costi di sviluppo e marketing per il gioco".

Remedy si aspetta che le vendite di Alan Wake Remastered aumenteranno in prossimità del rilascio di Alan Wake 2 quest'anno (su PlayStation 5, Xbox Series X, Series S e PC tramite Epic Games Store). Oltre a Alan Wake 2, Remedy sta sviluppando Vanguard (è un nome in codice), un gioco co-op free-to-play co-pubblicato da Tencent. Attualmente Vanguard è ancora in fase di "proof of concept".

Parallelamente proseguono i lavori per uno spin-off di Control, nome in codice Condor, e un gioco più grande sempre legato a Control chiamato al momento Heron. Condor è anch'esso in fase di proof of concept, mentre Heron è "nella fase di concept e la sua prototipazione continua".

E come se non bastasse, Remedy sta lavorando con Rockstar Games ai remake di Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne. "Max Payne ha chiaramente un posto speciale nei cuori non solo dei Remediani ma anche dei giocatori in tutto il mondo. Siamo molto entusiasti di portare sul mercato il gioco rifatto per vecchi e nuovi fan", ha dichiarato Remedy.