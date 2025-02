Quanto vendono gli handheld PC? Abbastanza, ma sono ancora un segmento di nicchia

Con l'arrivo di Steam Deck, il mercato del gaming su PC ha subito un cambiamento. Non che la portatile sia un'alternativa ai più popolari desktop o laptop, ma rappresenta indubbiamente un'ulteriore opzione in un panorama più ampio. Ma quanto è realmente popolare la console di Valve e, in generale, questo nuovo tipo di dispositivi?





Ebbene, The Verge ha commissionato all'IDC (International Data Group) una ricerca per comprendere quanto, dal lancio di Steam Deck ad oggi, abbiano venduto questi dispositivi. Dal febbraio 2022 (data di rilascio di Steam Deck) a dicembre 2024, gli handheld PC hanno venduto circa 6 milioni di unità.

Nel conteggio sono state incluse: Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go ed MSI Claw, insieme a tutte le eventuali varianti per ciascun modello – sono esclusi produttori minori come Ayaneo. Sfortunatamente Valve non fornisce i dati di vendita della sua console portatile, ma nel 2023 sostenne che la piattaforma aveva venduto diversi milioni di unità, per cui è lecito supporre che attualmente sia proprio Steam Deck a muovere la maggior parte del mercato.

Tuttavia, seppur con numeri decisamente più contenuti rispetto alle console tradizionali, è evidente che sia un mercato profittevole e in salute. Non a caso, anche altri produttori come Acer, Gigabyte e Zotac hanno rivelato le loro proposte in questo segmento, mentre IDC prevede poco meno di 2 milioni di unità vendute anche per il 2025.

Va anche sottolineato che gli handheld PC hanno costi molto diversi da una piattaforma come Nintendo Switch: in media bisogna raddoppiare il budget. Inoltre, la maggior parte di queste piattaforme è alimentata da Windows, un sistema che non ha dimostrato grandi capacità di adattamento con questo form factor.

Le cose però potrebbero cambiare: Steam OS rappresenta un punto di riferimento per chi decide di dedicare il proprio personal computer al gaming e Valve sta concedendo in licenza il sistema operativo anche ai produttori terzi. Ne è un esempio Lenovo Legion Go S che, mentre nella variante Windows 11 non ha brillato, in quella SteamOS appare come un compromesso eccezionale tra prestazioni e prezzo.

Indubbiamente, l'opportunità di acquistare questi dispositivi presso le maggiori catene di distribuzione, unita a un sistema operativo più immediato e accessibile, potrebbe dare una forte spinta alle vendite.

Inoltre, sarà interessante vedere finalmente la risposta di Microsoft a tutti i produttori succitati. È stato lo stesso Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, a dichiarare che "Xbox dovrebbe averne uno", ma che ci vorranno ancora un paio d'anni prima che venga svelata al mondo. Microsoft, infatti, sta lavorando a una variante di Windows specifica per questi dispositivi, presumibilmente con un'interfaccia simile alla dashboard di Xbox. Speriamo solo che non arrivi con troppo ritardo.