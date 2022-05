Quanto ha venduto Sony su PC? I numeri di Days Gone, God of War e Horizon Zero Dawn

Il PC diventerà una piattaforma centrale per Sony nel prossimo futuro. In una comunicazione agli investitori, l'azienda nipponica ha fatto il punto sul suo sbarco su PC avvenuto, timidamente, negli ultimi anni e delle prospettive per i prossimi.

Il business PC di Sony è passato da un fatturato di 35 milioni di dollari nell'anno fiscale 2020 a 80 milioni di dollari l'anno successivo, mentre nell'anno fiscale in corso (che terminerà a fine marzo 2023) l'azienda aspira a raggiungere 300 milioni di dollari. A spingere quella che l'azienda definisce una crescita esponenziale titoli del calibro di Horizon Zero Dawn, God of War e Days Gone.

Horizon Zero Dawn ha venduto su PC 2,39 milioni di copie dal 7 agosto 2020 per un ricavo complessivo di 60 milioni di dollari. God of War, pubblicato il 14 gennaio di quest'anno, ha raggiunto 917 mila copie per un fatturato di 26,2 milioni di dollari. Infine Days Gone, con 852 mila copie vendute dal 18 maggio 2021, ha raggiunto una cifra di 22,7 milioni di dollari.

Entro il 2025 Sony prevede una forte espansione dell'offerta di titoli su PC e in ambito mobile, visibile a occhio nudo nel grafico qui sopra. Il prossimo rilascio atteso su computer è Uncharted: L'Eredità dei Ladri previsto per il 20 giugno su Steam ed Epic Games Store. L'Eredità dei Ladri include Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta. Inoltre, ma per ora è da intendersi semplicemente un rumor, si vocifera del possibile arrivo dell'esclusiva PS5 Returnal anche su PC.