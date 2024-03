PUBG: arrivano gli ambienti distruttibili e il passaggio a Unreal Engine 5

PUBG: Battlegrounds vedrà una serie di cambiamenti tecnici nel corso del 2024, a partire dagli ambienti distruttibili e dal passaggio a Unreal Engine 5 (attualmente è basato su UE 4). Con la possibilità di modificare gli scenari di gioco, distruggendo parti degli edifici e alterando il terreno, ai giocatori si apriranno nuove possibilità strategiche, secondo quanto si legge in questo blog post.

Alcuni oggetti diventeranno distruttibili con l'update di PUBG previsto per il mese di aprile, mentre più avanti nel corso dell'anno la distruzione verrà estesa a più elementi degli scenari di gioco. Con gli ambienti distruttibili i giocatori potranno imbastire nuove tattiche di attacco e di difesa, come si legge ancora nel post, mentre tutta l'esperienza di gioco ne beneficerà in termini di dinamismo e di flessibilità, oltre che sul piano dell'imprevedibilità.

Il team che cura PUBG introdurrà progressivamente la distruttibilità in modo da verificare man mano il feedback dei giocatori e definire insieme a loro come PUBG cambierà. Sempre nel corso dell'anno ci sarà il passaggio a Unreal Engine 5, che "getterà le basi" per abilitare servizi di tipo UGC (User Generated Content). "Questa ambiziosa iniziativa mira a fornire ai nostri giocatori gli strumenti per creare e modificare i propri contenuti, promuovendo un ecosistema di cui i giocatori definiranno i connotati".

Questi sono solamente alcuni dei cambiamenti che riguarderanno PUBG nel 2024. Ci sarà un nuovo matchmaking, così come un nuovo sistema di skin per le armi che possa riflettere le preferenze dei giocatori. Cambierà anche la rotazione delle mappe e miglioreranno i bot e l'Anti-Cheat, che diventerà più efficace in termini di rilevazione e la sospensione dei cheater.

PUBG è l'acronimo di PlayerUnknown's Battlegrounds e rappresenta un popolare videogioco online multiplayer di genere battle royale. È stato sviluppato e pubblicato da PUBG Corporation, una sussidiaria di Bluehole, ed è stato rilasciato per la prima volta nel 2017. In PUBG, i giocatori vengono paracadutati su un'isola e devono competere tra loro per essere gli ultimi sopravvissuti. Il gioco combina elementi di sopravvivenza, strategia e azione, ed è diventato estremamente popolare grazie alla sua natura competitiva e all'esperienza di gioco coinvolgente. È da PUBG che è nata l'idea per Fortnite, rispetto al quale può essere anche considerato come la controparte più seriosa. Ancora oggi PUBG è uno dei titoli costantemente più giocati tra quelli disponibili nel catalogo di Steam.