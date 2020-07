PS5: Sony svela le copertine ufficiali (quasi identiche a prima) dei giochi della ''next-gen''

Le copertine dei giochi per PlayStation 5 saranno simili a quelle dei giochi di attuale generazione, ma richiameranno i colori della nuova console per come è stata mostrata nella preview del form factor. Lo ha rivelato Sony con un blog post prendendo a modello il supereroe della Marvel Miles Morales.

Le custodie saranno ancora una volta in colore blu, come quelle dei giochi per PS4. Si tratta di un blu leggermente più scuro per richiamare il colore degli inserti del nuovo chassis. Lo stesso motivo viene usato nell'intestazione, mentre, nel caso dei giochi PS4, questa era bianco e blu.

Ovviamente, l'obiettivo è comunicare nella maniera più istantanea possibile che si tratta di giochi per la nuova console. Ricordiamo che PS5 arriverà anche nella versione solo digitale: tuttavia, nelle copertine non sembra esserci un'indicazione che ricorda le necessità di disporre di una console con unità ottica per poter giocare.

Ricordiamo, infine, che Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games è previsto le vacanze natalizie.