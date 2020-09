PS5 nuovamente online! Ecco dove poterla preordinare per averla il prossimo 19 novembre

La nuova Playstation 5 è in arrivo il prossimo 19 novembre ma nel contempo è già stata resa disponibile in preordine anche se effettuare questa operazione sembra quanto mai difficile o almeno lo è stato nei primi giorni. Effettivamente su Amazon le console di Sony sono andate a ruba in pochissimi minuti e per il momento non sono ancora disponibili. Ma oggi sia Mediaworld che Unieuro hanno riaperto i preordini ed è possibile preordinare la console direttamente online per poi poterla avere nei giorni della vendita ufficiale.

PlayStation 5: ecco dove preordinare la console

La nuova PlayStation 5 dunque è in arrivo. Per ora solo in preordine con la possibilità poi di averla tra le mani il prossimo 19 novembre. Su Amazon sono terminate ma potete iscrivervi per ricevere l'avviso via mail una volta che sono online di nuovo per non perdere tempo.

Ma di fatto su Mediaworld e Unieuro sono ricomparsi oggi i preordini. Eccoli.

MEDIAWORLD

UNIEURO

EURONICS

Sono disponibili adesso su Amazon per il pre-order il controller DualSense Wireless e la camera HD per PlayStation 5.

Ci sono anche le cuffie wireless con microfono ottimizzate per l'audio 3D delle console PS5, il telecomando e la stazione di ricarica che permette di ricaricare fino a due controller wireless DualSense contemporaneamente senza doverli collegare alla console.