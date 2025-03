Prince of Persia: The Lost Crown arriverà su dispositivi Android e iOS il 14 aprile

Prince of Persia: The Lost Crown si prepara a sbarcare su Android e iOS a partire dal 14 aprile. L'acclamato action platform in stile metroidvania offrirà un'esperienza fluida a 60 FPS sui dispositivi più recenti. È già possibile effettuare la pre-registrazione su App Store e Google Play. Al lancio, sarà disponibile una prova gratuita.

Ubisoft ha annunciato che "Prince of Persia: The Lost Crown" sarà disponibile su dispositivi Android e iOS a partire dal 14 aprile. Questo acclamato action platform in stile metroidvania mette i giocatori nei panni di Sargon, il più giovane membro degli Immortali, un'élite di guerrieri persiani. La sua missione è salvare il principe Ghassan, rapito e condotto nel leggendario Monte Qaf, ora colpito da una maledizione temporale.

La versione mobile, adattata da Ubisoft Da Nang, offrirà un'esperienza fluida a 60 FPS sui dispositivi più recenti. I giocatori potranno scegliere tra l'utilizzo di controller Bluetooth o comandi touch personalizzabili, con opzioni di rimappatura complete per entrambe le modalità. Inoltre, sono state introdotte funzionalità per migliorare l'accessibilità, come auto-potion, auto-parry e slow time, che si aggiungono alle caratteristiche che hanno valso al gioco il premio "Innovation in Accessibility" ai The Game Awards 2024. ​

È già possibile effettuare la pre-registrazione su App Store e Google Play. Al lancio, sarà disponibile una prova gratuita che permetterà ai giocatori di testare il gioco prima di procedere all'acquisto completo tramite un acquisto in-app.

Ricordiamo che nelle scorse ore l'editore francese ha annunciato la creazione di una nuova sussidiaria dedicata a franchise di punta come "Assassin's Creed", "Far Cry" e "Tom Clancy's Rainbow Six". Questo progetto è supportato da un investimento di 1,16 miliardi di euro da parte della cinese Tencent, che detiene una partecipazione del 25%. L'obiettivo è consolidare e potenziare lo sviluppo di queste serie iconiche, creando ecosistemi di gioco duraturi e multipiattaforma.