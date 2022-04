PlayStation Plus: svelati i giochi gratuiti di aprile 2022, ecco quando scaricarli

Poche ore fa Sony ha annunciato ufficialmente il 'nuovo' PlayStation Plus, risultato della fusione tra l'omonimo servizio in abbonamento e il meno popolare PlayStation Now, grazie al quale i futuri abbonati potranno accedere a oltre 700 giochi e a ulteriori vantaggi. Mancano ancora un paio di mesi al debutto ufficiale della nuova versione, ma gli utenti possono ingannare l'attesa con la classica selezione di giochi mensile offerta dal Plus: ecco le novità di aprile 2022.

Hood: Outlaws & Legends

Sviluppato da Sumo Newcastle, con la pubblicazione di Focus Home Interactive, Hood: Outlaws & Legends è un atipico action multigiocatore che ci catapulta nel Medioevo, dove bande di fuorilegge "si sfidano a colpire i ricchi dove fa più male".

La produzione cross-gen offre diverse modalità, tra cui una game mode completamente PvE (State Heist) in cui le squadre devono contendersi il controllo dei punti di spawn e raccogliere quanto più oro possibile. L'offerta più golosa di Hoods coincide con la modalità PvPvE Gold Rush, dove due team da quattro giocatori si scontrano sul campo di battaglia mentre tentano "di mettere a segno il colpo del secolo"; in questa fase i giocatori, sfruttando le abilità dei propri alter ego, combattono gli uni contro gli altri e affrontano anche le guardie controllate dall'IA.

Hood: Outlaws & Legends sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli utenti PS5 e PS4.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

La mascotte di Nickelodeon non ha bisogno di troppe presentazioni. Tra i diversi videogiochi dedicati a SpongeBob, uno dei più acclamati è senza dubbio Battle for Bikini Bottom, platform lanciato da THQ nel 'lontano' 2003 per PS2, Xbox e GameCube. Questo classico è recentemente tornato sulle piattaforme di penultima generazione con Rehydrated, brillante remake che Sony ha deciso di includere nell'offerta mensile del PlayStation Plus.

"Vesti i panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e utilizza le loro abilità uniche per sventare il malvagio piano di Plankton, che vuole dominare Bikini Bottom con il suo esercito di stravaganti robot". Oltre all'avventura a giocatore singolo, è possibile cimentarsi nella modalità Orda in compagnia di un amico, online o offline giocando dalla stessa console. Nel caso di Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, il gioco sarà disponibile al download in versione PS4.

Slay the Spire

Apprezzatissimo dagli utenti PC, Mac e Linux, Slay the Spire ha conquistato pubblico e critica - anche numerosi streamer - proponendo una formula di gioco originale e avvincente. Lanciato nel 2017 (in early access), due anni dopo l'indie di MegaCrit è sbarcato anche su PS4, Nintendo Switch e Xbox One per proporre ai giocatori console un'avventura fantasy che unisce il meglio dei giochi di carte collezionabili con le tipiche meccaniche dei GdR roguelike.

In Slay the Spire, il giocatore può creare "un mazzo unico scegliendo tra centinaia di carte per sconfiggere i nemici in modo efficace e raggiungere la cima". Dopo aver scelto anche uno dei quattro personaggi disponibili si proverà a conquistare una torre in continuo mutamento, dove ogni piano - generato in maniera procedurale - è occupato da feroci avversari e colossali boss. Sconfiggendoli sarà possibile ottenere nuove carte con cui realizzare il deck definitivo, quello con cui sarà finalmente possibile completare la scalata della torre.

Come SpongeBob SquarePants, anche Slay the Spire sarà disponibile in versione PS4.

I tre giochi del PlayStation Plus potranno essere riscattati a partire da martedì 5 aprile dai possessori di PS5 e, fatta eccezione per Hood, dagli utenti di PS4. I titoli di marzo 2022 (Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner) restano disponibili al download fino a lunedì 4 aprile. Inoltre, Persona 5 lascerà la PS Plus Collection l'11 maggio.