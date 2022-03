PlayStation Plus Neo è il nuovo PS Plus e Now insieme? Ecco i prezzi e i contenuti dei 4 piani!

Sono mesi che si parla di un ipotetico progetto Spartacus con cui Sony sarebbe pronta a entrare definitivamente nel mondo degli abbonamenti cercando di contrastare quanto fatto da Microsoft con Xbox Game Pass. Non si avevano numeri, costi e nemmeno contenuti sino ad oggi quando in rete si è fatta avanti una slide in cui vengono esternati 4 piani di abbonamento facenti parti di un ipotetico progetto PlayStation Plus Neo. Sarà proprio il nuovo progetto pronto ad accorpare PlayStation Plus e Now?

PlayStation Plus NEO: 4 piani di abbonamento e tanti vantaggi

PlayStation Plus Neo fonderà dunque PlayStation Plus e PlayStation Now ma con diversi vantaggi che non solo permetteranno agli utenti di avere giochi gratuiti e giochi in streaming ogni mese come già avviene oggi ma Sony permetterà di avere anche contenuti speciali in esclusiva oltre chiaramente ad un catalogo di giochi a cui poter accedere senza il loro acquisto individuale. Insomma PlayStation Plus Neo sembra pronto a ''combattere'' con Xbox Game Pass e per farlo, Sony, ha intenzione di immettere la bellezza di ben 4 piani differenti per ogni tipo di giocatore.

Il programma di abbonamento di PlayStation Plus Neo dunque dovrebbe addirittura essere pronto a debuttare online per tutti già a partire dal prossimo 7 aprile e sarà così costituito:

PlayStation Plus PLATINUM : sarà l'abbonamento più costoso da 59,99$ ogni 3 mesi ma permetterà di avere accesso a tutto ossia ai giochi online, alle demo gratuitamente, al gioco in streaming e ancora ad alcuni giochi gratis ogni mese e poi sconti mensili, offerte esclusive su PlayStation Store e accesso ai giochi in streaming su di una selezione di titoli di PS3, PS4 e PS5.

: sarà l'abbonamento più costoso da ma permetterà di avere accesso a tutto ossia ai giochi online, alle demo gratuitamente, al gioco in streaming e ancora ad alcuni giochi gratis ogni mese e poi sconti mensili, offerte esclusive su PlayStation Store e accesso ai giochi in streaming su di una selezione di titoli di PS3, PS4 e PS5. PlayStation Plus GOLD : costerà 39,99$ ogni 3 mesi e permetterà di avere accesso a giochi online, alle demo gratuitamente, al gioco in streaming e ancora ad alcuni giochi gratis ogni mese e poi sconti mensili.

: costerà e permetterà di avere accesso a giochi online, alle demo gratuitamente, al gioco in streaming e ancora ad alcuni giochi gratis ogni mese e poi sconti mensili. PlayStation Plus SILVER : sarà l'abbonamento al costo di 29,99$ ogni 3 mesi e permetterà di avere accesso ai giochi online, alle demo gratuite e ai giochi in streaming.

: sarà l'abbonamento al costo di e permetterà di avere accesso ai giochi online, alle demo gratuite e ai giochi in streaming. PlayStation Plus BRONZE: sarà l'abbonamento più scarso al prezzo di 9,99$ ogni 3 mesi e darà accesso solo ai giochi online e alle demo gratuite.

In questo caso gli abbonamenti potranno essere realizzati dagli utenti in soluzioni della durata di 3, 6 o 12 mesi anche se non è possibile al momento sapere quanto costeranno con soluzioni con più mesi, ossia se il prezzo tenderà a calare come spesso accade con gli abbonamenti.

Chiaramente al momento non possiamo avere conferma di questi prezzi, di questi contenuti e nemmeno del nome visto che l'immagine è arrivata in rete da una non precisata fonte direttamente sul forum 4chan. Di fatto sappiamo che Sony dovrebbe presentare in settimana proprio alcune novità e queste novità dovrebbero essere proprio quelle riguardanti il nuovo progetto Spartacus che da mesi gira in rete tra le indiscrezioni e che finalmente sembra pronto a fare la sua comparsa ufficiale online con il nome di PlayStation Plus Neo.