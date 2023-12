PlayStation Access: disponibile il controller PS5 per l'accessibilità

Il controller PlayStation Access è disponibile a livello globale dalla giornata di ieri al prezzo di 89,99 €. Si tratta di un nuovo controller per PlayStation 5 progettato per aiutare i gamer con disabilità a giocare più comodamente e per periodi più lunghi.

Il controller include un kit accuratamente sviluppato con 19 cappucci tasti intercambiabili e 3 cappucci levette di varie forme e design. I giocatori possono personalizzarli liberamente in base a forza, mobilità ed esigenze fisiche individuali, nonché creare configurazioni dei comandi personalizzate tramite una serie di altre funzioni di personalizzazione hardware e software.

"Cinque anni fa abbiamo iniziato questo percorso coinvolgendo esperti e organizzazioni come AbleGamers, Stack-Up e SpecialEffect, nonché PlayStation Studios, per aiutarci a creare un controller con un nuovo design in grado di avere un notevole impatto sulla community dell’accessibilità" si legge sul PlayStation Blog."Grazie al loro contributo, e avvalendoci dei 28 anni di esperienza di progettazione di SIE e di test di gioco con decine di partecipanti in tre continenti, abbiamo creato un kit per controller estremamente personalizzabile e accessibile dotato di un funzionamento “fuori dagli schemi” per aiutare i gamer con disabilità a giocare più comodamente e per periodi più lunghi".

Sony ha coinvolto alcuni membri della community che hanno partecipato alla realizzazione del progetto affinché condividessero le loro opinioni sulle capacità del controller Access.