PlayStation Access Controller: pubblicati prezzo e disponibilità del controller per l'accessibilità

Con un post sul blog ufficiale PlayStation, Sony ha svelato la disponibilità e il prezzo del nuovo Access Controller. La periferica, pensata per consentire sessioni di gioco più lunghe e comode per i giocatori affetti da disabilità, sarà disponibile a partire dal 6 dicembre a un prezzo di 90 euro.

Come abbiamo riportato nel nostro articolo dedicato, si tratta di una soluzione che i giocatori attendevano da tempo e che, soprattutto, la principale concorrente offriva già da anni. Tuttavia, rispetto all'Xbox Adaptive Controller, la proposta di Sony si configura in maniera molto diversa e più flessibile.

Si tratta di un controller circolare dotato di quattro jack da 3,5 mm che consentono di connettere levette e altri accessori per realizzare la disposizione più adatta alle proprie esigenze. Inclusi nella confezione ci saranno tre stick analogici e 19 pulsanti di varie misure e forme. Inoltre, saranno presenti anche diversi tag per individuare rapidamente l'input che è stato assegnato a ogni pulsante.

Interessante la possibilità di associare simultaneamente due controller per l'accessibilità e un DualSense per generare vityualmente un unico controller che consente non solo di realizzare la configurazione più adatta per ogni utente, ma anche ad amici e familiari di contribuire alle sessioni di gioco.

Isabelle Tomatis, vicepresidente della divisione hardware e periferiche di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato in precedenza che il controller ha richiesto cinque anni di sviluppo, al quale hanno partecipato esperti e associazioni di accessibilità. L'obiettivo era quello di sviluppare un kit che "consentisse ai giocatori con disabilità di giocare più comodamente e per periodi più lunghi, consentendo a più persone di condividere la gioia del gioco". I preordini per il nuovo controller apriranno il prossimo 21 luglio.