PlayStation 5 Slim Digital: la versione più compatta della console Sony è ora disponibile a 399. Anche PS5 PRO disponibile

PlayStation 5 Digital Slim mantiene tutta la potenza dell'hardware originale in un corpo più sottile e leggero. Niente lettore ottico, ma prestazioni identiche alla versione standard: SSD ultraveloce, supporto ray tracing, 4K fino a 120 fps e audio 3D. Ora in offerta su Amazon a 399 euro

Stesse prestazioni, meno ingombro. PlayStation 5 Slim Digital è la variante più compatta della console Sony, pensata per chi acquista solo in digitale e cerca un design più snello senza rinunciare alle caratteristiche tecniche del modello standard.

La sigla "Digital" indica la mancanza del lettore per dischi fisici: giochi, film e contenuti si scaricano direttamente da PlayStation Store. Nessun supporto Blu-ray, quindi, ma lo stesso identico hardware interno che permette di sfruttare i titoli più recenti con tempi di caricamento minimi e grafica spinta.

PlayStation 5 Digital Slim è dotata di SSD da 1 TB ad alta velocità, che garantisce caricamenti quasi istantanei e consente di passare da un’attività all’altra in pochi secondi. Il processore è basato su architettura AMD Ryzen Zen 2 a 8 core abbinato a una GPU RDNA 2 personalizzata, capace di gestire il ray tracing in tempo reale e raggiungere risoluzioni 4K fino a 120 fotogrammi al secondo, con supporto al refresh rate variabile (VRR).

Il comparto audio sfrutta la tecnologia Tempest 3D AudioTech, pensata per restituire un audio posizionale credibile anche senza cuffie dedicate. Ogni suono è calcolato per aumentare la profondità e la direzionalità dell'esperienza di gioco.

Nel nuovo chassis D-Chassis, le dimensioni risultano più compatte rispetto alla prima generazione di PS5, con una linea più sottile e un profilo ridisegnato. Il peso è stato ridotto, mentre il pannello laterale ora si divide in due sezioni, una lucida e una opaca. La base orizzontale è inclusa in confezione.

Non è l'unica offerta del giorno in casa Sony PlayStation. Il visore per la realtà virtuale PlayStation VR2 è in offerta a 399€ . Questo prodotto consente ai giocatori di immergersi in esperienze VR avanzate con una risoluzione migliorata e un campo visivo più ampio. Questa promozione rende la realtà virtuale più accessibile a un pubblico più ampio.

Per i giocatori più esigenti, PlayStation 5 Pro è disponibile a 749€ . La console oggi più potente sul mercato offre prestazioni grafiche potenziate, una maggiore capacità di archiviazione e supporto per il ray tracing avanzato. Questa console è pensata per chi desidera il massimo delle prestazioni e della qualità visiva.

Occhio che questa console è venduta e spedita da Amazon, mentre sull'e-commerce spesso si trovano PS5 PRO vendute da shop poco raccomandabili, che in certi casi propinano delle vere e proprie truffe. Cliccando sul link che vi stiamo qui proponendo, invece, andate sul sicuro, con tutte le garanzie dell'acquisto completo su Amazon.