PlayStation 5 Slim a 400 e PlayStation 5 PRO prenotabile su Amazon: ecco perché non perderle

Parliamo della versione Digital di PlayStation 5 Slim senza lettore Blu-ray. Questo prezzo è veramente ottimo, anche perché la console è arrivata da poco sul mercato! In alternativa c'è la nuova PS5 PRO, potentissima!

In collaborazione con Amazon

Spesso l'arrivo sul mercato di un nuovo prodotto produce un ridimensionamento dei prezzi per i prodotti che l'hanno preceduto. Succede, adesso, anche con le console PlayStation 5: Sony ha lanciato i pre-order del nuovo modello PS5 Pro e, come conseguenza, i prezzi delle versioni Slim si sono abbassati, come potete vedere di seguito.

PlayStation 5 Slim ha da poco debuttato sul mercato italiano e ora è addirittura scesa di prezzo per quanto riguarda il modello Standard, ovvero comprensivo di lettore Blu-ray, ma anche per la Digital. La nuova versione si presenta con dimensioni più contenute e un SSD interno da 1TB leggermente più capiente rispetto al modello da 825 GB precedente.

Precisamente, Sony è intervenuta su volume e peso riducendoli, rispettivamente, del 30% e del 18% se paragonati ai modelli attualmente in commercio.

Dal punto di vista estetico, le scocche sono composte da quattro pannelli, con la porzione superiore lucida e quella inferiore opaca. Con il nuovo modello PS5 è incluso uno stand orizzontale.

In alternativa, è disponibile per la prenotazione al prezzo minimo garantito il modello PlayStation 5 PRO. Presenta un nuovo SoC sviluppato da TSMC e AMD, con una CPU con architettura Zen 2 ancora basata su 8 core Zen 2, ma con una GPU notevolmente potenziata. La GPU ha infatti il 67% di unità di calcolo in più rispetto alla PS5 standard e una memoria del 28% più veloce, permettendo un rendering fino al 45% più veloce. Consegne a partire dal 7 novembre.