PlayStation 5 PRO: la console più potente arriva su Amazon al prezzo minimo garantito

Con PlayStation 5 PRO la GPU è stata profondamente potenziata per gestire il ray tracing al meglio e offrire una grafica più nitida senza perdere fps. Arriva anche PlayStation Spectral Super Resolution

In collaborazione con Amazon

PlayStation 5 PRO è appena arrivata su Amazon. Presenta un nuovo SoC sviluppato da TSMC e AMD, con una CPU con architettura Zen 2 ancora basata su 8 core Zen 2, ma con una GPU notevolmente potenziata. La GPU ha infatti il 67% di unità di calcolo in più rispetto alla PS5 standard e una memoria del 28% più veloce, permettendo un rendering fino al 45% più veloce.

Il ray tracing è stato ulteriormente migliorato, con riflessi e rifrazioni della luce più dinamici e un raddoppio o triplicamento della velocità rispetto alla PS5 originale. Inoltre, viene introdotta la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), simile a NVIDIA DLSS, che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità dell'immagine. Questa tecnologia sarà compatibile anche con i titoli per PSVR 2 in futuro.

PS5 PRO mantiene 16 GB di memoria GDDR6, ora a 18 Gbps, e raddoppia lo spazio di archiviazione con un SSD M.2 da 2 TB. Nonostante questi miglioramenti interni, il design esterno rimane in linea con la famiglia di prodotti PS5, con dimensioni simili alla PS5 originale ma con una larghezza pari alla PS5 Slim per ospitare un sistema di raffreddamento più efficiente.

Tra le novità, troviamo il PS5 Pro Game Boost, che migliora le prestazioni di oltre 8.500 giochi retrocompatibili PS4 e PS5, insieme a un miglioramento della risoluzione per alcuni titoli PS4. La console supporta anche Wi-Fi 7, VRR e giochi a 8K o 120 fps. Insomma, un'enorme potenza di calcolo, ottimizzazioni ed efficienza PlayStation a un prezzo a cui nessun altro produttore può avvicinarsi.