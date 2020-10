PlayStation 5 nei primi test ravvicinati: solo 664GB utilizzabili per l'SSD

Il weekend appena trascorso è stato alquanto interessante per i fan di PlayStation. In Giappone, terra natia della console Sony, alcuni youtuber hanno provato in anteprima la nuova PS5 attraverso una serie di giochi compatibili con la piattaforma next-gen. Grazie ai primi test possiamo dare un'occhiata a giochi come Godfall e Astro's Playroom e scoprire in che modo è possibile interagire con il nuovo DualSense.

Dagli hands-on giapponesi riceviamo ulteriori dettagli inerenti al sistema d'archiviazione basato su SSD, mentre dalla Russia riceviamo un piccolo assaggio dell'interfaccia utente.

PS5 in Giappone: hands-on con DualSense e i primi giochi



Grazie a una collaborazione tra Sony e YouTube Gaming, alcuni content creator hanno partecipato a una sessione di prova di PlayStation 5. Tra i software coinvolti nell'hands-on troviamo Astro's Playroom, il titolo più indicato per scoprire le nuove feature offerte dal controller DualSense - primo fra tutti il feedback aptico. Le reazioni degli youtuber sembrano decisamente incoraggianti.

A seguire, i partecipanti hanno provato le demo di una manciata di giochi third-party, come Godfall e Devil May Cry V: Special Edition, tra i primi a offrire il pieno supporto all'hardware next-gen. Non sapremmo riportarvi le parole esatte dei fortunati youtuber, ma, anche in questo caso, il loro entusiasmo è un segnale inequivocabile.

Dall'evento organizzato da Sony sono arrivati altri filmati dedicati a PS5 e ritraenti la console in tutto il suo colossale splendore. Grazie a un video pubblicato dalla rivista Famitsu possiamo farci un'idea più chiara in merito alle generose dimensioni della macchina, qui rapportate al controller DualSense. Sembra proprio che PlayStation 5 sarà una console molto ingombrante e, sebbene sia più gradevole alla vista, il suo posizionamento verticale potrebbe ostacolare la visione dello schermo.

Grazie ai suddetti hands-on facciamo un'altra interessante scoperta: oltre ai LED situati ai due lati del touchpad, sull'estremità inferiore troviamo un'ulteriore fila di luci colorate. Queste indicheranno il numero del giocatore che sta impugnando il controller, di conseguenza avremo da una a quattro luci accese in base alla quantità di utenti connessi alla console.

Per i giapponesi c'è un'altra piccola novità: con l'uscita di PS5, il tasto X rimpiazzerà quello O come comando di conferma, proprio come avviene da noi occidentali.

PlayStation 5: uno sguardo all'UI... e alla capienza dell'SSD

Gli youtuber della Terra del Sol Levante non hanno avuto la possibilità di osservare - o di mostrare - l'interfaccia utente di PlayStation 5. Ci pensano dunque i leaker a permetterci di dare un'occhiata alla nuova UI, ma dovremo accontentarci di un brevissimo filmato e di alcune immagini off-screen.

Su Reddit, l'utente wsb_BernieMadoff ha condiviso una clip dedicata alla schermata d'avvio di PS5. Qui ritroviamo il breve teaser già diffuso lo scorso giugno, ma questa volta vediamo anche l'area dedicata alla selezione dell'utente. La vera UI resta ancora nascosta, ma appare nelle due foto diffuse da un altro leaker russo; una di queste immagini ci svela la capacità effettiva del sistema d'archiviazione della nuova console.

Ricordiamo che PlayStation 5 monterà un SSD da 825 GB, ma, a quanto pare, lo spazio libero che potremo realmente utilizzare ammonta a 'soli' 664 GB. Insomma, il sistema operativo della console occuperà la bellezza di 161 gigabyte.

Considerando che i primi giochi di PS5 peseranno tra i 50 GB (Spider-Man Miles Morales) e i 66 GB (Demon's Souls), in futuro i giocatori potrebbero essere costretti a disinstallare i titoli installati prima di poter avviare un nuovo gioco.

Naturalmente, tutte queste informazioni provengono da leak e indiscrezioni da prendere con le pinze. Non dovremo attendere molto prima di ricevere eventuali conferme, perché PlayStation 5 sarà disponibile in Italia dal prossimo 19 novembre ai prezzi consigliati di 399,99€ (in versione Digital) e 499,99€ (con il lettore Blu-Ray).

Visitando la pagina che abbiamo dedicato a PlayStation 5 potete scoprire tutte le informazioni legate alle specifiche tecniche, ai giochi e alle novità proposte dalla console Sony.