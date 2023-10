Per la prima volta un teleprompter arriva da Elgato

Il nuovo Elgato Prompter consente ai creatori di comunicare con il proprio pubblico mantenendo un contatto visivo diretto e naturale, mentre è collegato ad una telecamera oppure ad una webcam. Il prompter si avvale di un computer integrato e si interfaccia con il software gratuito Camera Hub di Elgato per visualizzare script video o chat.

Prompter è anche in grado di effettuare il mirroring di qualsiasi finestra o app (come una riunione Zoom) tramite un semplice drag and drop. Inoltre, a differenza degli altri teleprompter, non necessita di un ulteriore tablet o smartphone perché dispone di uno schermo da 9” integrato.

Con questo dispositivo, che completa la suite di prodotti rivolta da Elgato ai content creator, gli streamer possono interagire tramite chat rivolgendosi direttamente alla telecamera. Inoltre, Prompter consente agli utenti YouTube di seguire gli script durante la registrazione, riducendo il numero di riprese aggiuntive ed i tempi di modifica dei contenuti.

Attraverso l’app, i creatori potranno gestire liberamente il display del Prompter e personalizzare l’aspetto del testo. È disponibile anche un plugin Stream Deck che offre ulteriori possibilità di controllo. Con un semplice drag and drop, è possibile spostare Zoom o Microsoft Teams all’interno dello schermo di Prompter, senza quindi distogliere lo sguardo dalla telecamera. In questo modo è possibile in ogni momento mantenere un contatto visivo diretto professionale, come se fosse in un colloquio dal vivo faccia a faccia.

Per questi motivi, il dispositivo è adatto anche alle presentazioni virtuali e per aumentare il coinvolgimento con gli interlocutori durante le video chiamate. Inoltre, Prompter supporta la maggior parte delle telecamere già in uso, sia professionali che amatoriali. Elgato Prompter può essere acquistato fin da subito sul sito di Elgato al prezzo di 299,99 €.