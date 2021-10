NVIDIA e EA uniscono le forze: quattro nuovi giochi approdano su GeForce NOW

Ci sono ottime notizie per i fan del cloud gaming e, in particolare, per gli utenti iscritti a GeForce NOW. Da oggi il servizio di NVIDIA può offrire quattro nuovi titoli, tutti provenienti dal catalogo di Electronic Arts: le due società hanno infatti siglato un'ambiziosa partnership che, in futuro, porterà al debutto dei grandi franchise di EA su GFN. I primi giochi ad approdare sulla piattaforma cloud sono quelli delle serie Battlefield, Dragon Age, Mirror's Edge e Unravel.

Quattro titoli Electronic Arts disponibili da oggi su GeForce NOW

Nel corso del 2021, il numero di utenti iscritti a GeForce NOW è salito a 12 milioni: ad oggi, più di 20 milioni di ore di gioco sono state trasmesse in streaming grazie al servizio di NVIDIA, in oltre 70 Paesi. "GeForce NOW espande la portata dell'esperienza di gioco su PC offerta da GeForce per raggiungere milioni di giocatori su nuovi dispositivi e in nuove regioni", ha dichiarato Jeff Fisher, Senior Vice President della divisione business di NVIDIA GeForce.

In merito al più recente accordo con EA, Fisher ha aggiunto: "Per Electronic Arts è un'opportunità di portare istantaneamente alcuni dei suoi franchise più amati nelle mani di un pubblico globale in rapida crescita". Il publisher statunitense ha infatti deciso di ampliare il supporto di GeForce NOW rilasciando quattro dei suoi titoli più popolari, ovvero Battlefield 1: Revolution, Dragon Age: Inquisition, Mirror's Edge Catalyst e Unravel Two; questi giochi vanno ad affiancare Apex Legends, da tempo già disponibile sulla piattaforma di cloud gaming.

Battlefield 1 Revolution (Steam)

Dragon Age: Inquisition (Steam)

Mirror's Edge Catalyst (Steam)

Unravel Two (Steam)

Come specifica NVIDIA nel comunicato ufficiale, i titoli appena elencati rappresentano solo la prima di una serie di release concordate con Electronic Arts. "Questo è solo il primo passo di una collaborazione caratterizzata dalla volontà congiunta di portare sempre più giochi eccezionali di EA su GeForce NOW". Solo i giochi acquistati su Steam possono essere riprodotti in streaming tramite il servizio di NVIDIA, ma presto verrà aggiunto anche il supporto ai titoli di Origin: "[...] I team stanno lavorando costantemente per ottenere la versione Origin di ognuno di questi quattro giochi nuovi sul servizio, con l’obiettivo di renderli disponibili sin da subito".

Grazie al cloud, i titoli pubblicati da EA possono girare su PC - anche sui sistemi meno potenti -, su Mac, Chromebook, Shield TV e sui dispositivi mobile. "Consapevoli che questo sia solo l'inizio, i membri di GeForce NOW potranno aspettarsi altri nuovi giochi Electronics Arts in futuro!".

Tutti i nuovi giochi del GFN Thursday

Battlefield 1, Dragon Age: Inquisition e gli altri giochi appena menzionati si aggiungono a una più ampia selezione di titoli che debuta oggi su GeForce NOW. NVIDIA ha infatti svelato l'elenco completo dell'ultimo GFN Thursday: anche questa settimana la libreria del servizio di cloud gaming viene aggiornata con le ultime uscite del calendario videoludico.

Tra le new entry troviamo Hot Wheels Unleashed, un promettente racing game dedicato alle popolari macchinine Mattel, sviluppato dagli italiani di Milestone (MotoGP 21). Troviamo inoltre The Eternal Cylinder, Europa Universalis IV e il meno recente Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Ecco tutte le release dell'ultimo GFN Thursday: