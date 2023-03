NVIDIA DLSS 3 in arrivo su Diablo IV, Forza Horizon 5 e Redfall

In vista della Game Developers Conference (GDC), NVIDIA ha annunciato l'arrivo della tecnologia DLSS 3 (esclusiva delle GeForce RTX 4000) su Diablo IV, Forza Horizon 5 e Redfall. A oggi, oltre 270 giochi e applicazioni usano il DLSS come acceleratore di prestazioni basato sull'intelligenza artificiale. Il DLSS 3, l'ultima versione, è disponibile in 28 giochi in uscita ed è stato adottato 7 volte più velocemente del DLSS 2 considerando i primi sei mesi di lancio.

Forza Horizon 5, che già supporta il ray tracing, si aggiornerà con il DLSS 3 il 28 marzo. Redfall debutterà il 2 maggio con il DLSS 3 e così farà anche Diablo IV, l'ultimo capitolo della serie Diablo, in arrivo il 6 giugno.

La casa di Santa Clara renderà pubblicamente disponibili anche nuovi plug-in per sviluppatori: uno dedicato alla tecnologia DLSS Frame Generation - accessibile tramite NVIDIA Streamline, un framework open-source e cross-vendor - e uno relativo al DLSS 3 per Unreal Engine (UE) 5.2.

Infine, per un periodo di tempo limitato, i giocatori che acquisteranno schede video GeForce RTX 4070 Ti, 4080 e 4090, PC desktop o GPU GeForce RTX 4080 e 4090 Laptop presso partner selezionati riceveranno una copia digitale di Redfall Bite Back Edition, in uscita il 2 maggio. La Redfall Bite Back Edition ha un valore di 99,99€ e comprende: