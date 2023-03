Nuovo RPG isometrico dalla software house che sta curando il remake di The Witcher

The Thaumaturge è un nuovo gioco di ruolo con prospettiva isometrica realizzato da Fool's Theory, una software house che annovera fra i suoi ranghi vari veterani del genere che, tra le altre cose, sta lavorando su The Witcher Remake. In passato, Fool's Theory ha anche realizzato l'altro RPG Seven: The Days Long Gone.

Il nuovo progetto è stato conosciuto fino ad ora con il nome in codice di Vitriol e descritto come un gioco ""profondo e moralmente ambiguo". È frutto dell'accordo di distribuzione tra Fool's Theory e 11 Bit Studios, l'azienda che si è occupata dei capolavori This War of Mine e Frostpunk, annunciato lo scorso anno.

Adesso Fool's Theory e 11 Bit Studios parlano di un sistema di combattimento innovativo, di meccaniche avanzate riguardo allo sviluppo dei personaggi, così come per quanto riguarda le indagini. La storia del gioco, inoltre, toccherà il "tema complesso dei demoni interiori".

Le vicende narrate da The Thaumaturge saranno contestualizzate a Varsavia, in Polonia, all'inizio del '900, prima dell'annessione alla Russia. Fool's Theory la descrive come una "città di contrasti", dove la povertà si contrappone alla ricchezza dell'alta società e ai complotti politici. È per questo che si parla di scelte non chiare sul piano morale, mentre sullo sfondo troviamo un mondo guidato da poteri nascosti che vanno oltre la comprensione degli uomini comuni.

Questo perché in questa Varsavia ci sono esseri esoterici chiamati Salutor che vivono tra il mondo reale e il mondo delle ombre. "Solo un Taumaturgo può veramente percepire un Salutor e usare le sue capacità uniche per fare leva nelle fessure della personalità umana e trovare le intenzioni più oneste delle persone, mai sole senza essere accompagnate da vergognosi segreti, distorsioni, esagerazioni e imperfezioni". Non solo i Salutor consentono ai Taumaturghi di piegare la volontà delle persone ai propri bisogni "cambiando il mondo che li circonda", ma avranno anche un ruolo durante i combattimenti a turni.

Non c'è una data di rilascio per The Thaumaturge, mentre è certo che il gioco arriverà sia su Steam che su GOG. Durante la GDC di marzo, Fool's Theory e 11 Bit Studios mostreranno nuovi contenuti.