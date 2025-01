Nuove periferiche da NZXT: arrivano microfono, mouse e mouse pad della linea Elite

NZXT ha appena lanciato una nuova linea di periferiche dedicata ai giocatori più esigenti. Il microfono Capsule Elite è progettato per garantire la massima qualità in chat vocale o nelle livestream su Twitch. Il mouse Lift Elite Wireless è ultra-leggero e performante, mentre i tappetini della gamma Zone Elite si propongono di arricchire i vostri setup.

Nota principalmente per i suoi case minimalisti, negli ultimi anni NZXT si è anche specializzata nella produzione di alcuni componenti PC, come motherboard, sistemi di raffreddamento e PSU, e di periferiche da gaming. In quest'ultimo caso, abbiamo assistito al lancio di tastiere, mouse, microfoni e persino interi ecosistemi audio professionali.

Poche ore fa, il produttore californiano ha presentato la nuova linea di accessori Elite, che includono un nuovo microfono ad alta risoluzione (Capsule Elite), un mouse ad alte prestazioni (Lift Elite Wireless) e una gamma di mouse pad (Zone Elite).

NZXT Elite: tutte le novità della line-up

Partiamo da quello che, secondo noi, è il prodotto più intrigante della nuova linea di accessori. Il Capsule Elite è un microfono USB professionale che vuole garantire la massima qualità audio ai giocatori che vogliono trasmettere in streaming su Twitch o su altre piattaforme, creare contenuti o, più semplicemente, per comunicare con i propri compagni di squadra.

Tra le principali caratteristiche troviamo una grande capsula da 25 mm e l'elevata risoluzione a 24-bit/192 kHz fornita tramite connessione USB-C. Il design è interessante: il Capsule Elite poggia su un robusto stand che consente di ruotare e inclinare il microfono, che peraltro integra un filtro pop. Tramite il software CAM di NZXT, supportato dal sistema di codifica DTS (Digital Theater System), è possibile regolare l'equalizzazione e la soppressione del rumore.

NZXT ha presentato anche un nuovo mouse, il Lift Elite Wireless, progettato per offrire velocità, precisione e maneggevolezza. Un'opzione invitante per i giocatori più esigenti, visto il peso estremamente ridotto - 57 grammi, sei in meno rispetto al popolare PRO X Superlight di Logitech - e l'elevato polling rate (4.000 Hz in modalità wireless, 8.000 Hz in modalità cablata). Il sensore ottico PAW3395 equipaggiato dal mouse ha una risoluzione massima di 26.000 DPI, mentre gli switch garantiscono un tempo di risposta di 0,2 ms senza pre-corsa o doppio clic.

Sul fronte dell'autonomia, il produttore assicura 70 ore di utilizzo ininterrotto mantenendo una frequenza di polling di 1.000 Hz. Ad ogni modo, la ricarica rapida permetterà agli utenti di recuperare 15 ore di autonomia in appena 15 minuti.

Con un nuovo mouse arriva anche un nuovo mouse pad - o meglio, tre. I tappetini della gamma Zone Elite, disponibili in tre diversi formati, sono particolarmente essenziali nell'estetica, ma offrono tutto quello di cui c'è bisogno per giocare (e lavorare) in comodità.

La superficie liscia in tessuto nano-knit è ottimizzata per uno scorrimento veloce e privo di sforzi, mentre la texture situata sul lato inferiore del mouse pad garantisce una presa salda, anche quando la partita inizia a movimentarsi. Il rivestimento degli Zone Elite è resistente ai liquidi e può essere pulito con facilità in qualsiasi momento.

Tutti i nuovi prodotti della linea Elite di NZXT sono già disponibili all'acquisto tramite il sito ufficiale del produttore. Il microfono Capsule Elite viene venduto a 99,99 euro; il mouse Lift Elite Wireless, disponibile nelle colorazioni nera e bianca, ha un prezzo consigliato di 89,99 euro. I mouse pad Zone Elite partono da 29,99 euro per il formato più piccolo (L) e salgono a 44,99 euro nella taglia XL e a 54,99 euro nella taglia XXL.