Nintendo Switch a quota 92,8 milioni di unità, il sorpasso a Wii è sempre più vicino

Nintendo ha confermato le indiscrezioni che la volevano costretta a tagliare la produzione di Switch del 20% per colpa dello shortage dei chip. La casa nipponica ha comunicato che si aspetta di chiudere l'anno fiscale con 24 milioni di Switch vendute, dopo un trimestre - tra luglio e settembre - in cui ne ha mosse "solo" 3,83 milioni.

Il dato è in forte calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando Switch fece segnare 6,86 milioni di unità. La contrazione può essere legata, oltre allo shortage, anche all'attesa per il debutto del modello con schermo OLED avvenuto a ottobre. Adesso sono 92,87 milioni le unità vendute dal lancio della console.

Per capire meglio il successo di Switch, sappiate che potrebbe superare la Wii già durante il quarto trimestre in corso. La Wii è la console casalinga più popolare di Nintendo con 101,63 milioni di unità in totale; lo scorso anno, l'azienda riuscì a vendere 11,57 milioni di Switch tra ottobre e dicembre e qualora dovesse ripetersi sarebbe sorpasso. Chiaramente tutto dipenderà dalla domanda e soprattutto dalla produzione.

La natura ibrida della console, usabile anche in movimento, permette di confrontarla anche con Game Boy e DS, rispettivamente fermi a 118,69 e 154,02 milioni di unità. Il Game Boy è a portata, ma il DS potrebbe non essere raggiunto.

Nonostante le vendite in calo, Nintendo non ha ritoccato le aspettative di fatturato e si aspetta un utile operativo superiore del 4% a quanto stimato in passato. Le nuove previsioni tengono conto di revisioni nei tassi di cambio ma anche vendite di software più alte delle attese nel corso dell'anno.

Nell'ultimo trimestre Nintendo ha venduto 48,6 milioni di giochi (sono 681 milioni dal lancio) e ha rilasciato la "TOP 10" dei titoli di maggior successo su Switch dal debutto a oggi: