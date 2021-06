Niente sequel per Days Gone? Bend Studio al lavoro su un nuovo gioco

Bend Studio è la software house statunitense che ha realizzato il gioco Open World post apocalittico Days Gone, recentemente approdato su PC. Da un tweet sul profilo della casa statunitense, scopriamo come il team stia lavorando a una nuova IP anche se tra il pubblico iniziano già a sorgere i primi timori.

Days Gone: i fan temono per il sequel

Bend Studio, dopo l'acquisizione da parte di Sony, ha lanciato sul mercato la sua ultima IP, Days Gone, ormai 2 anni fa per PS4. Il titolo ha riscosso un discreto successo anche generando una grande community a sostegno del gioco.

L'annuncio del passaggio a una proprietà intellettuale diversa, però, ha fatto storcere il naso ai fan del capitolo, i quali ritengono che questo post dimostri l'intenzione di abbandonare Days Gone, lasciandolo orfano del proprio sequel.

"Siamo oltremodo grati per tutto il vostro supporto per Days Gone e siamo veramente onorati per tutta la passione che la nostra community ha condiviso con noi per il mondo e i personaggi del gioco. Il vostro entusiasmo ci motiva a continuare a migliorare e creare esperienze che durino tutta la vita."

Continuano "Dalla serie The Syphon Filter a Resistance: Retribution, fino a Uncharted: Golden Abyss e Days Gone, siamo davvero emozionati di annunciarvi oggi che presto espanderemo il portafoglio di videogiochi di Bend Studio con una nuova IP"

A questo post segue un rapporto di Bloomberg dal quale veniamo a conoscenza di come lo studio avesse voluto presentare il sequel di Days Gone a Sony, La società giapponese, però, ha rifiutato l'offerta dopo aver considerato quanto tempo ha richiesto lo sviluppo di Days Gone e il feedback non sempre entusiasta della critica.

Ecco quindi che la community si muove per difendere l'amato titolo, raccogliendo 80.000 firme per chiedere a Sony di riconsiderare la propria posizione sul secondo capitolo di Days Gone.

Non resta che attendere dunque l'uscita del prossimo gioco di Bend Studio, che, si spera, non sia il colpo di grazia al sequel di Days Gone.