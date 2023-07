Naughty Dog: Evan Wells si ritira, Neil Druckmann prende le redini della società

Fondata nel 1984 da Andy Gavin e Jason Rubin, Naughty Dog è uno degli studi di sviluppo di maggior successo nell'industria dei videogiochi. La software house di Santa Monica, California, è nota ai più per aver dato i natali ad alcuni iconici franchise PlayStation, come Crash Bandicoot, Jak and Daxter e The Last of Us - fenomeno del decennio, grazie anche al recente adattamento televisivo che vede gli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel e Ellie.

Dal sito ufficiale della compagnia arriva un importante annuncio: Evan Wells, co-presidente di Naughty Dog, lascerà lo studio il prossimo 31 dicembre dopo 25 anni di onorato servizio. Con l'abbandono di Wells, Neil Druckmann diventerà l'unico 'leader' della software house.

Importanti cambi al vertice di Naughty Dog

"'Dogs', dopo 25 anni in Naughty Dog, volevo comunicare a tutti voi che ho deciso di ritirarmi alla fine di quest'anno", così Evan Wells annuncia la sua intenzione di lasciare la compagnia californiana. Dopo le prime esperienze maturate presso SEGA e Crystal Dynamics, Wells entrò a far parte di Naughty Dog nel 1998 e, dopo il brillante lavoro svolto con Crash Bandicoot e Jak and Dexter, divenne co-presidente della software house nel 2005, al fianco di Stephen White.

Sul portale di Naughty Dog, la lettera firmata da Wells prosegue: "È qualcosa di cui ho discusso con la direzione di Naughty Dog per oltre un anno e con Neil da ancora più tempo. La decisione arriva con emozioni travolgenti e contrastanti, ma ho realizzato che sono soddisfatto del tempo trascorso nello studio e di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme negli ultimi 25 anni". Wells ha poi annunciato il passaggio di testimone al co-presidente Neil Druckmann: "Non potrei essere più fiducioso nella capacità di Neil di continuare a gestire lo studio [...]".

Su Twitter, Druckmann saluta così il suo braccio destro: "Mi dispiace che il mio capo, mentore, partner e amico se ne vada... Ma sono felice che si goda la sua meritata pensione! Evan, la tua impareggiabile eredità farà per sempre parte di Naughty Dog". Dopo aver lavorato su Jak 3, Jak X e sui primi episodi di Uncharted, Neil Druckmann è stato direttore creativo dei due capitoli di The Last of Us, l'opera che l'ha consacrato come uno dei più grandi game designer di questo secolo.

Sad to see my boss, mentor, partner, friend leave... but happy for him to enjoy a well earned retirement! Evan, your unmatched legacy will forever be part of Naughty Dog! ❤️ https://t.co/G0jy946NHm — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 11, 2023

La promozione di Druckmann a co-presidente di Naughty Dog è arrivata 'solo' tre anni fa, ma ben presto sarà lui l'unico a guidare la casa di sviluppo di Santa Monica.