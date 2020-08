Muore dopo aver giocato a PUBG per giorni ininterrottamente: l'ultima vittima della gaming addiction

E' motivo di preoccupazione in India l'aumento dei casi di dipendenza da gioco tra gli adolescenti, fenomeno che è diffuso in tutto il mondo con una particolare predisposizione da parte del continente asiatico. In India un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo aver giocato a PUBG per diversi giorni ininterrottamente, saltando i pasti e non bevendo acqua.

Il report è stato diffuso da IndiaTV, che scrive che il ragazzo, residente nello stato dell'India centro-orientale Andhra Pradesh, ha sviluppato una grave disidratazione a causa del fatto che non ha assunto sufficiente cibo, né acqua. Secondo quanto riportato dalla fonte l'intervento della famiglia è avvenuto troppo tardi, solo in seguito ai primi sintomi evidenti di disidratazione quando è stato portato d'urgenza in un ospedale nella città di Eluru. Il sedicenne è stato quindi sottoposto ad una operazione chirurgica, ma l'intervento medico è risultato vano.

PUBG, o PlayerUnknown's Battlegrounds, è uno dei Battle Royale più celebri in tutto il mondo, ed è disponibile non solo su PC Windows e Xbox, ma anche su telefono cellulare. Come può avvenire anche con altri giochi, senza i più banali accorgimenti può provocare dipendenza, e la gaming addiction sta diventando un problema sempre più comune fra i giocatori adolescenti. A gennaio, sempre in India, è stato registrato un altro decesso per "dipendenza da PUBG": il venticinquenne Harshal Memane, deceduto per via di un ictus cerebrale in seguito a un gameplay prolungato sulla versione mobile del titolo.

L'uomo si era lamentato di non essere più in grado di muovere il braccio destro e la gamba destra, ed è stato subito dopo ricoverato in un ospedale vicino per un'emorragia intracerebrale in corso, perdendo la vita poco dopo. In Cina, la dipendenza da gioco e le relative problematiche per la salute hanno costretto il governo a istituire diverse restrizioni, in particolare per i giochi online, come il riconoscimento facciale, la verifica del nome reale per rilevare giocatori minorenni e restrizioni anche sul tempo di gioco.

Si tratta di misure che potrebbero essere introdotte anche in India, secondo la fonte, soprattutto se si presenterà una crescita nel numero di casi gravi legati alla dipendenza da videogioco. Nel nostro articolo di approfondimento potete trovare numerosi dettagli a proposito dell'impatto che i videogiochi hanno sui gamer, soprattutto sul cervello dell'essere umano.