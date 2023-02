Mortal Kombat 12 uscirà quest'anno: l'annuncio di Warner Bros. arriva a sorpresa

Il 2023 sarà un anno ricco di nuove pubblicazioni sul fronte videoludico e lo conferma la stessa Warner Bros., che poche ore fa ha 'ufficialmente' svelato l'imminente ritorno di un altro grande franchise. Parliamo di Mortal Kombat, storica serie di NetherRealm che negli ultimi trent'anni ci ha regalato ben undici picchiaduro. Il dodicesimo capitolo è dietro l'angolo.

Dopo Suicide Squad: Kill the Justice League, Mortal Kombat 12 sarà la release più importante dell'anno per Warner Bross. Interactive Entertainment.

Mortal Kombat: il nuovo capitolo arriverà nel 2023



In una videoconferenza dedicata agli azionisti, Warner Bros. Discovery (WBD) ha condiviso gli ultimi risultati finanziari della compagnia operante nel settore multimediale. In merito alla divisione gaming, la società ha menzionato Suicide Squad: Kill the Justice League, ma anche un altro titolo di cui, almeno fino ad oggi, Warner Bros. non aveva ancora parlato.

Parlando del futuro, il CEO di WBD David Zaslav ha confermato che Warner Bros. Interactive Entertainment ha intenzione di pubblicare Mortal Kombat 12 quest'anno. L'annuncio arriva a sorpresa e, con ogni probabilità, non era nemmeno previsto, dal momento che non c'è mai stato un annuncio ufficiale da parte di NetherRealm o del publisher.

MORTAL KOMBAT 12 CONFIRMEDpic.twitter.com/QBb3nvJing — 💙| Gui (@GuiLeena_) February 23, 2023

Vista l'insolita modalità con cui è stata diffusa la notizia, aspettiamoci un reveal completo di Mortal Kombat 12 entro le prossime settimane. Ricordiamo che l'ultimo episodio della serie (Mortal Kombat 11) è stato pubblicato su console 'old-gen' nel 2019; nel 2020 ha ricevuto un importante aggiornamento per le più performanti PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Ribadiamo che per Warner Bros. sarà un anno decisamente importante. Oltre ad accogliere Mortal Kombat 12, assisteremo al lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League, action co-op prodotto dal talentuoso team di Rocksteady, autori della serie Batman: Arkham. Il gioco è stato mostrato in azione in occasione dell'ultimo State of Play di Sony: abbiamo quindi visto il primo corposo trailer di gameplay con Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. L'uscita di Kill the Justice League è prevista per il 26 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

L'ultima pubblicazione di Warner Bros. Interactive Entertainment risponde invece al titolo di Hogwarts Legacy, che nel giro di due settimane ha già totalizzato la bellezza di 12 milioni di copie vendute. Un successo clamoroso che, stando alle indiscrezioni, pare aver attirato l'attenzione di HBO: l'emittente americana starebbe pensando di produrre una serie televisiva dedicata all'action RPG sviluppato da Avalanche Software. Seguiremo eventuali sviluppi.