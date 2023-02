Hogwarts Legacy ha venduto più di 12 milioni di copie in 2 settimane

Sviluppato da Avalanche Software e distribuito da Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy ha già superato il traguardo delle 12 milioni di copie vendute. Il nuovo action RPG ambientato nel Mondo magico di Harry Potter ha raggiunto questo impressionante traguardo in pochi giorni, essendo stato rilasciato il 10 febbraio su PC e sulle console di attuale generazione.

Secondo le stime, il fatturato conseguito da Warner Bros. con Hogwarts Legacy si attesta su circa 850 milioni di dollari, il che rappresenta un record rispetto agli altri progetti videoludici dell'etichetta. Inoltre, Hogwarts Legacy è anche il gioco single player con più ore in streaming su Twitch, con un record di più di 1,28 milioni di spettatori contemporanei. Anche la versione PC sta facendo segnare numeri molto importanti, con oltre 800 mila giocatori contemporanei su Steam.

Secondo i dati forniti da Warner Bros., cumulativamente i giocatori hanno collezionato 267 milioni di ore in-game dal 10 al 21 febbraio, e insieme hanno sconfitto 1,28 miliardi di Maghi Oscuri. Nella Stanza delle Necessità, sono state coltivate 393 milioni di piante e 242 milioni di pozioni sono state preparate dai giocatori. Warner Bros. evidenzia un incremento del traffico anche verso le risorse digitali legate all'immaginario di Harry Potter e in particolare il sito Wizarding World Digital. Parla di un aumento del traffico addirittura del 300% su quest'ultimo nei giorni subito successivi al rilascio del gioco.

Nel frattempo, secondo alcune fonti sulla rete, HBO starebbe pensando di produrre una serie televisiva dedicata proprio a Hogwarts Legacy. La produzione sembrerebbe all'inizio e, proprio come il videogioco, si tratterebbe di un prequel rispetto ai contenuti di Harry Potter già usciti e ad Animali Fantastici. Hogwarts Legacy, infatti, è ambientato verso la fine del 1800 e vede come protagonista un personaggio capace di usare un'antica e misteriosa magia.

Tutto questo quando Hogwarts Legacy non ha ancora raggiunto le piattaforme di precedente generazione e le console di Nintendo. Su Xbox One e PlayStation 4, infatti, arriverà il 4 aprile, mentre la versione per Switch è prevista per il 25 luglio. Nel frattempo, non mancate di leggere la nostra recensione!