Minecraft arriva su Chromebook, stavolta completo

Mojang ha rilasciato una versione ad accesso anticipato di Minecraft: Bedrock Edition per Chromebook. Il titolo verrà reso disponibile per tutti gli utenti ChromeOS, ma attualmente è accessibile solo dai modelli selezionati che soddisfano le specifiche indicate dallo sviluppatore nella pagina di supporto dedicata.

In particolare, i requisiti minimi della nuova versione Chromebook sono i seguenti:

Chrome OS 111

Architettura del sistema a 64 bit

Processore Intel Celeron N4500 / Intel Core i3-7130U / Mediatek MT8183 / Qualcomm SC7180 o migliori

4 GB di memoria RAM

Almeno 1 GB di spazio libero per l'archiviazione dei file di gioco

Portare il gioco su Chromebook è stato possibile grazie al supporto per le app Android del sistema operativo PC di Google. In realtà, però, non è esattamente una novità, in quanto un'edizione speciale di Minecraft aveva già raggiunto i Chromebook: Minecraft Education Edition.

Tuttavia si tratta di una versione piuttosto limitata e, soprattutto, legata a Office 365 Education. In sostanza, è una variante sviluppata specificamente per l'uso didattico e non di una versione completa del gioco, mancante perciò di numerose funzionalità.

In questo caso, infatti, il titolo sarà abilitato al multiplayer cross-device, alla lista amici, al marketplace e includerà il supporto per giocare su Realms. Inoltre, non richiederà tool particolari o interventi manuali per consentire l'avvio su Chromebook, a differenza della versione Java che richiedeva un processo macchinoso oltre che una configurazione di fascia alta.

Va comunque sottolineato che, una volta rilasciato, non sarà compatibile con tutti i Chromebook sul mercato. Mojang ha sottolineato che l'accesso anticipato sarà utile a determinare le prestazioni del gioco ed estendere il supporto al maggior numero di dispositivi possibile, ma sarà comunque pubblicato un elenco di quelli compatibili.

Naturalmente, anche questa mossa, è indirizzata alle agenzie antitrust. Microsoft sta dimostrando l'intenzione di estendere l'accesso ai videogiochi, qualsiasi essi siano, al maggior numero di persone possibile. Al momento, però, l'azienda non ha ancora definito una finestra di lancio del titolo in oggetto.