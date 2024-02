Microsoft Flight Simulator: arriva l'espansione gratuita dedicata a Dune

Con questa novità, Microsoft Flight Simulator mette a disposizione dei giocatori per la prima volta l'universo di fantasia di Dune. I gamer possono pilotare l'iconico velivolo dei film, il Royal Atreides Ornithopter nei deserti e nei canyon del pianeta Arrakis, attraverso tre missioni di esercitazione e sei attività, tra cui prove a tempo e una missione di salvataggio per salvare il proprio istruttore di volo prima che si scateni un'enorme tempesta di sabbia.

Come si può leggere su Xbox Wire, l'espansione è frutto della collaborazione con Legendary Pictures e Warner Bros. Pictures, per assicurarsi che Arrakis sia il più fedele possibile alla controparte originale. Il Royal Atreides Ornithopter è una speciale variante molto prestazionale del velivolo così noto all'interno dell'immaginario di Dune. È rinomato per la sua accelerazione fulminea e per le velocità incredibili, oltre che per la manovrabilità e la precisione quando è sotto il controllo di piloti esperti con la forza d'animo necessaria per sopravvivere alle dure condizioni estreme di Dune.

Inoltre, l'espansione arriva insieme a una versione personalizzata di Xbox Series S con i colori di Dune, accompagnata da uno splendido supporto per la console stessa e dal supporto fluttuante per il gamepad di Xbox. In bilico sopra oceani di dune di sabbia come un ornitottero, quest'ultimo è pensato per adattarsi a ogni soggiorno. La base per la console, invece, può contenere un'intera Xbox Series S e anch'essa trae ispirazione dall'ornitottero.

I fan hanno la possibilità di vincere questo set hardware personalizzato seguendo Xbox su X (ex Twitter) e ritwittando il tweet ufficiale del concorso a premi entro il 25 marzo 2024. Per le regole ufficiali e i dettagli del concorso cliccate qui.