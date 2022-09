Meta Quest Pro dimenticato in albergo, foto e video del nuovo visore VR finiscono online

A circa un mese dalla Meta Connect, il visore Meta Quest Pro (nome in codice Project Cambria) è vittima di un clamoroso "leak". Qualcuno - un dipendente di Meta - ha lasciato in una stanza di hotel quello che sembra un prototipo del nuovo visore VR della società guidata da Zuckerberg. Sfortuna vuole che all'interno dell'albergo lavorasse tal Ramiro Cardenas, appassionato di gaming e streaming che non si è fatto sfuggire l'occasione di pubblicare online le foto e un filmato del nuovo visore.

Come si può vedere dai contenuti diffusi, il visore presenta tre videocamere frontali, mentre i controller hanno un progetto differente privo di anello superiore. Sulla confezione c'è un'etichetta che riporta chiaramente il nome "Meta Quest Pro" nell'angolo alto a sinistra e la scritta "Not for resale - engineering sample".

Non è la prima volta che un prototipo di un dispositivo non ancora annunciato viene dimenticato in giro da dipendenti disattenti. Come dimenticare l'iPhone 4 dimenticato in un bar nel 2010, oppure il Pixel 7 venduto su eBay e il Pixel Watch perso in un ristorante.