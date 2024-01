Max Payne, in attesa del remake una mod aggiunge il Path Tracing

I remake in sviluppo presso Remedy Entertainment di Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne sono probabilmente ancora lontani, ma chi vuole tornare a immergersi nel primo capitolo di una serie capolavoro, godendo di una grafica migliorata, può farlo grazie al modder Slasks Psykbunker.

L'appassionato ha pubblicato una demo chiamata ribattezzata Max Payne Remixed, realizzata con la piattaforma NVIDIA RTX Remix, grazie alla quale ha aggiunto tecnologie di ultima generazione quali path tracing, texture PBR e DLSS al gioco del 2001.

La demo, ambientata nel primo livello alla stazione di Roscoe Street, è scaricabile da questo link e, nonostante lo sviluppo sia solo all'inizio, il risultato è decisamente buono. Chissà se è anche rappresentativo, in qualche modo, di ciò che sta avvenendo nelle segrete stanze di Remedy.

Max Payne Remixed è solo una delle tante mod realizzate con RTX Remix che migliorano l'aspetto di vecchi titoli. Il numero di produzioni amatoriali è comunque destinato a crescere quando la piattaforma di NVIDIA raggiungerà lo stato di Open Beta, ovvero a breve, dal 22 gennaio.