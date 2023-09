Marvel's Spider-Man 2: il ray tracing sarà sempre attivo, a prescindere dalla modalità

Mike Fitzgerald, Director of Core Technology presso Insomniac, ha dichiarato che Marvel's Spider-Man 2 avrà il ray tracing sempre attivo, anche nella modalità "Prestazioni". Stando alle parole del responsabile, PS5 ha consentito di raggiungere un livello tale di prestazioni da fornire il ray tracing come funzionalità di base.

"In questo gioco siamo davvero in grado di fornirlo [il ray tracing] come funzionalità di base. Non c'è nessuna modalità di questo gioco che abbia il ray tracing disattivato, non ce n'è bisogno. Abbiamo davvero capito come offrire ciò che riteniamo la grafica giusta per questo gioco e vogliamo che ogni tipo di giocatore ne possa godere" ha chiarito Fitzgerald in un'intervista con IGN.

Si tratta di un grande passo in avanti rispetto al precedente capitolo, Spider-Man Miles Morales, che includeva il ray tracing tra le opzioni, ma solo nella modalità "Qualità" limitata a 30 fps. In questo caso, invece, i giocatori potranno fruire del ray tracing anche nella modalità a 60 fps, seppur inevitabilmente non manchi qualche compromesso sul fronte dei dettagli.

Fitzgerald ha poi parlato anche dei miglioramenti alle prestazioni che l'SSD di PS5 ha consentito di raggiungere. Secondo il responsabile, i caricamenti sono tre volte più veloci rendendo le transizioni tra esterno e interno quasi istantanee per un'esperienza generale più fluida e realistica.

Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 20 ottobre, naturalmente in esclusiva per PS5. Se rientrate tra quelli che ancora non hanno nemmeno acquistato la console, vi suggeriamo di dare uno sguardo al fantastico bundle in edizione limitata dedicato a Marvel's Spider-Man 2 completamente personalizzato a tema.