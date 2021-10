Marvel's Guardians of the Galaxy, un video per vedere il ray tracing all'opera

NVIDIA ha pubblicato un video sulla versione PC di Marvel's Guardians of the Galaxy in cui mostra l'impatto delle tecnologie RTX sulla grafica del titolo sviluppato da Eidos Montréal. Il gioco, atteso al debutto il 26 ottobre, vanterà su PC riflessi in ray tracing e tecnologia NVIDIA DLSS. Ricordiamo che è il gioco attualmente in bundle con i PC desktop e laptop con GPU GeForce RTX 3000 venduti presso rivenditori aderenti all'iniziativa.

Oltre al video, che potete vedere qui sopra, NVIDIA ha diffuso alcuni requisiti di gioco. Per giocare con effetti di ray tracing attivi è necessaria almeno una GeForce RTX 2060, ma sarà necessario impostare il titolo in Full HD con dettagli bassi e RT alto. Per godersi i Guardiani della Galassia a 1440p, dettagli alti e RT molto alto avrete bisogno almeno di una RTX 3070. Giocare in 4K, dettagli Ultra e RT Ultra richiederà una RTX 3080. NVIDIA non ha chiarito se questi requisiti PC sono con DLSS attivo né ha indicato il frame rate raggiungibile.



Clicca per ingrandire