Magic the Gathering: rimosse alcune carte considerate razziste

Alla luce degli eventi che stanno animando il mondo intero, a partire dagli Stati Uniti, Wizards of the Coast ha preso dei provvedimenti in merito ad alcuni contenuti di Magic: The Gathering ritenuti 'razzisti'. In particolare, il publisher avrebbe rimosso sette carte risalenti al 1994, le cui immagini e descrizioni raffigurerebbero il razzismo in diverse forme.

Le carte 'bannate' non saranno più ammesse nei tornei legati al popolare gioco di carte collezionabili, né appariranno nel database ufficiale di Wizards.

Wizards: "Non c'è posto per il razzismo nel nostro gioco"

In questi giorni abbiamo assistito a una vera e propria 'revisione' di alcuni monumenti: leggiamo di statue che vengono abbattute ed estirpate dalle piazze di tutto il mondo, avendo raffigurato volti di generali sudisti e di trafficanti di schiavi. Nel suo piccolo, anche Wizards of the Coast è intervenuta al fine di supportare il movimento attivista #BlackLivesMatter.

Il publisher di Magic: The Gathering ha recentemente dichiarato: "Gli eventi delle scorse settimane e le conversazioni riguardo a come possiamo supportare al meglio le persone di colore ci hanno spinti a esaminare noi stessi, le nostre azioni, e le nostre inazioni. Apprezziamo tutti coloro che ci aiutano a riconoscere quando non facciamo abbastanza. Avremmmo dovuto essere migliori, possiamo essere migliori, e saremo migliori".

A tal proposito, Wizards ha deciso di rimuovere le illustrazioni e alcune descrizioni di sei carte presenti nel database di Magic. Parliamo di Cleanse, Stone-Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison e Crusade. Al posto delle immagini originali troveremo la seguente dichiarazione:

"Abbiamo rimosso questa immagine dal nostro database a causa della sua illustrazione razzista, il testo, o la combinazione delle due cose. Il razzismo in ogni sua forma è inaccettabile, e non ha spazio nel nostro gioco, nè altrove".