Mafia City: il gioco mobile è uno strumento di propaganda mafiosa, secondo il PD

Arriva l'ennesima condanna rivolta al mondo dei videogiochi, più precisamente a un titolo particolarmente noto nell'ambito del gaming mobile: Mafia City. Il gioco gestionale è stato preso di mira dal PD, il quale - attraverso le parole del deputato Carmelo Miceli - lo definisce "un subdolo strumento di propaganda mafiosa".

Stando alle dichiarazioni di Miceli, il deputato sarebbe pronto a depositare un'interrogazione parlamentare al fine di oscurare il gioco in questione. Analizziamo la singolare faccenda.

Il PD si scaglia contro Mafia City: richiesto l'oscuramento

Per Carmelo Miceli, Responsabile alle Politiche per la Sicurezza del Partito Democratico, "lo schifoso videogame" intitolato Mafia City rappresenterebbe un vero pericolo per "milioni di ragazzini". È quanto apprendiamo da un tweet diffuso tramite il profilo dei Deputati PD, lo stesso tweet in cui è stato richiesto l'oscuramento dell'applicazione dai principali store mobile.

Sta girando sui social la pubblicità di uno schifoso videogame chiamato MafiaCity. Un gioco al quale stanno partecipando milioni di ragazzini. Un subdolo strumento di propaganda mafiosa. Depositerò una interrogazione parlamentare e ne chiederó l’oscuramento.@carmelomiceliPD pic.twitter.com/9g8YVUeTFS — Deputati PD (@Deputatipd) July 26, 2020

Inutile dire che l'intera vicenda ha assunto una piega piuttosto bizzarra, come testimoniano gli interventi (ironici e, a tratti, esilaranti) degli stessi elettori che hanno risposto al tweet di Miceli.

Del resto, Mafia City non è altro che un casual game che tratterebbe il tema della criminalità in maniera alquanto superficiale e, soprattutto, stereotipata. Il gioco di Yotta Games non oltrepassa determinati confini, né approfondisce in maniera dettagliata le suddette tematiche, o almeno non al punto da dover essere considerato uno "strumento di propaganda mafiosa".

Purtroppo, l'episodio che coinvolge il PD e Mafia City è solo uno dei tanti casi di demonizzazione del medium videoludico. In Italia, i videogame - in particolare quelli considerati 'violenti' - sono spesso stati oggetto delle feroci critiche di politici e giornalisti, gli stessi che sembrano tuttavia ignorare l'esistenza di altri prodotti (film e libri, in primis) che trattano le medesime tematiche, talvolta in maniera più dettagliata.