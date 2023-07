Lootbox: anche il governo olandese intende vietarle del tutto nei giochi

Un nuovo documento pubblicato dal governo centrale olandese propone il divieto completo delle lootbox nei videogiochi, poiché sfrutterebbero lo stesso schema del gioco d'azzardo. La vera novità, in questo caso, è che l'Olanda intende estendere le norme a livello europeo.

D'altronde, non è una novità per i Pesi Bassi l'opposizione alle lootbox nei videogiochi. Proprio lo scorso anno la normativa vigente ha impedito la pubblicazione di Diablo Immortal. Lo stesso vale anche per il Belgio, che il divieto completo lo ha già imposto e nel quale il titolo di Blizzard è inaccessibile.

Il Belgio ha vietato questo meccanismo di acquisto in-app e in-game già dal 2018, mentre l'Olanda a seguito di un ricorso vinto da Electronic Arts ha mantenuto una normativa più flessibile. Almeno fino ad oggi, perché la nuova proposta di Micky Adriaansens, Ministro degli Affari Economici olandese, punta al divieto completo nel paese.

In particolare, la proposta di legge fa riferimento a tutte le forme di vendita aggressive e fuorvianti, con una particolare attenzione al mondo digitale a cui hanno accesso anche i bambini. Già lo scorso anno, il deputato Bontembal aveva presentato una mozione alla Camera dei Rappresentanti ampiamente accolta dai colleghi.

"In parte, grazie agli sforzi dell'Olanda, la Commissione europea ha recentemente migliorato la protezione digitale dei consumatori in tutta l'Unione. Questo è il motivo per l'Olanda continuerà a concentrarsi su regole aggiuntive per quanto riguarda i cosiddetti acquisti in-app e in-game in Europa. Agli utenti, compresi i bambini, viene regolarmente offerta l'opportunità di progredire più velocemente o sbloccare opzioni aggiuntive all'interno dei giochi per PC, console e smartphone. Per quanto riguarda il nostro governo, imporremo il divieto delle lootbox" si legge nel nuovo documento.

Le lootbox sono state un argomento caldo per diverso tempo. Il motivo che ha innescato la discussione sono stati i numerosi casi di acquisti smodati da parte di bambini a causa di un meccanismo ritenuto ingannevole come quello del gioco d'azzardo.

In sostanza, le lootbox non consentono di sapere in anticipo cosa si sta acquistando, ma offrono solo l'opportunità di ottenere oggetti o vantaggi specifici in quanto il sistema delle ricompense è del tutto casuale. Questo spingerebbe le persone in un circolo vizioso che le porta a spendere cifre talvolta spropositate tentando la fortuna.

Questo ha dato vita a due linee di pensiero: la prima ritiene che questo sia un meccanismo paragonabile al gioco d'azzardo, mentre l'altra, portata avanti dalla stessa Electronic Arts, lo associa alle collezioni di carte e figurine che allo stesso modo non mostrano in anticipo il proprio contenuto.

Un argomento a dir poco delicato, ma sul quale l'Olanda sembra aver intrapreso una strada ben precisa. Per quanto riguarda il resto dell'Europa non rimane che attendere la presentazione della proposta nella sede opportuna e vedere in che modo sarà accolta dagli altri rappresentanti dell'Unione.