Logitech G: le cuffie A30 Wireless nella limited edition dedicata a The Mandalorian

In occasione del lancio della terza stagione di The Mandalorian, Logitech G ha svelato un'edizione limitata delle popolari Astro A30 Wireless. Le cuffie gaming, che offrono grande versatilità ed elevate prestazioni, vengono ora personalizzate con le icone dell'acclamata serie televisiva prodotta dalla Lucasfilm. Possono goderne i fan di Star Wars che cercano un headset performante per console (Xbox Series X|S, PS5), PC, Mac e mobile.

Astro A30 Wireless The Mandalorian Edition

"Con le nuove A30 Mandalorian Edition, siamo orgogliosi di aver progettato delle cuffie che rendono omaggio all'eredità di The Mandalorian e alla galassia di Star Wars. Speriamo che i fan le amino quanto noi", ha dichiarato Peter Kingsley, Chief Marketing Officer di Logitech G. L'headset è stato annunciato con un suggestivo trailer, sulle note del tema musicale dello show.

Descritto da Logitech G come un autentico "oggetto da collezione", le A30 Wireless The Mandalorian Edition celebrano quello che è, di fatto, uno dei più grandi fenomeni della cultura pop mondiale. Si parte dunque dalla spledida colorazione ispirata al Beskar, lo stesso che riveste la corazza di Din Djarin; il Mandaloriano compare su uno dei due speaker tag dell'headset, mentre sull'altro è raffigurata l'insegna del Clan Mudhorn. Osservando da vicino le cuffie è possibile scorgere diversi 'easter egg': troviamo anche il piccolo Grogu, raffigurato sull'adattatore USB Lightspeed che ci consentirà di collegare l'headset al dispositivo utilizzato.

Le A30 Wireless sono dotate di una morbida imbottitura in memory foam nei padiglioni auricolari e nell'archetto, il che rende l'headset particolarmente adatto per le sessioni di gioco più lunghe. A tal proposito, le cuffie vantano un'autonomia di oltre 27 ore: la batteria potrà essere ricaricata utilizzando il cavo USB-C in dotazione. Gli utenti mobile possono inoltre usufruire dell'app Logitech G (iOS, Android) per gestire l'equalizzazione e altre funzionalità.

Le Logitech G A30 Wireless The Mandalorian Edition sono disponibili da oggi sul sito ufficiale del produttore e presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato è di 299 euro.