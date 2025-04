La Quimera arriva il 25 aprile: Reburn lancia trailer e beta per il suo ambizioso FPS narrativo

La Quimera, FPS fantascientifico realizzato da Reburn, studio nato da ex sviluppatori di 4A Games, noti per la serie Metro, ha una data d'uscita e trailer di gameplay. Il debutto è dietro l'angolo e il prezzo abbordabile.

Reburn ha annunciato che La Quimera, il suo primo videogioco, sarà disponibile su PC via Steam a partire dal 25 aprile, al prezzo di 29,99€. In futuro arriveranno anche versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma non c'è ancora una data di uscita. Ambientato in una futuristica megalopoli latinoamericana chiamata Nuevo Caracas, il titolo è uno sparatutto in prima persona fortemente narrativo, arricchito da elementi mistici e sci-fi.

Per celebrare l'annuncio della data di uscita, lo studio ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay, offrendo un assaggio dell'azione frenetica alimentata da esoscheletri, armi futuristiche e nemici robotici. Il video mostra alcune delle abilità a disposizione dei giocatori, tra cui scosse elettriche multi-target, scanner per minacce nascoste e manovre evasive ad alta agilità.

In attesa del lancio, Reburn terrà una beta chiusa di 24 ore il 12 aprile, con inizio alle 16:00 ora italiana. I fan interessati potranno richiedere l'accesso direttamente sulla pagina Steam del gioco, anche se i posti sono limitati. Durante il test, sarà possibile esplorare una sezione cruciale della campagna in modalità singola o cooperativa.

"Il nostro team non vede l'ora di condividere finalmente con i giocatori il frutto del nostro lavoro e la visione di La Quimera il 25 aprile", ha dichiarato Dmytro Lymar, CEO e cofondatore di Reburn. "Prima del lancio, invitiamo i giocatori a partecipare alla beta chiusa per dare un primo sguardo alla nostra esperienza cooperativa ambientata a Nuevo Caracas e oltre".

La trama, scritta da Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon) e E.J.A. Warren, segue un gruppo di mercenari in declino coinvolti in un vasto conflitto tra fazioni rivali e corporazioni oscure, dove eventi mistici mettono in discussione i confini tra realtà e illusione. Il titolo consentirà di giocare sia da soli che in modalità cooperativa, con squadre composte da massimo 3 persone.

Dietro lo sviluppo c'è un team con esperienza consolidata: tra i nomi di spicco figura Oleksandr Kostiuk, lead designer di gameplay e IA per la serie Metro (2033, Last Light, Exodus), ora project lead per La Quimera.

Lymar, già direttore e CEO di 4A Games Ukraine, ha sottolineato quanto sia stato difficile realizzare questo progetto in un contesto segnato dalla guerra. "Negli ultimi anni, sviluppare qualsiasi forma d'arte è stato estremamente difficile. Il nostro lavoro non sarebbe stato possibile senza il coraggio e il sacrificio di chi difende l'Ucraina. Siamo profondamente grati per la loro forza e resilienza", ha affermato.